А в промежутках – другие города Украины.

Не исключено, что в Кремле решили еженедельно терроризировать Киев концентрированными массированными атаками ракет и ударных безпилотников, а в промежутках - другие города Украины. Об этом написал в Telegram военный обозреватель Александр Коваленко после сегодняшней массированной атаки россиян по Украине, которые были сконцентрированы на Киеве и Одессе.

По его мнению, у россиян досточно средств для реализации такого плана.

Коваленко отметил, что в ночь на 17 июня страна-агрессор нанесла по Украине очередной комбинированный удар, представлявший собой концентрированный налёт, сопоставимый с ковровой бомбардировкой города и комбинированный ракетный удар, ограниченного характера.

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"С учётом как количества применённых дронов, так и всей комбинированной компоненты, это не был рекордный налёт, но он имел отличия, которые уже давно проявляются при ударах по Украине и, приобретают всё более системный характер. Это был концентрированный налёт Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", выбирающих в качестве цели не несколько разбросанных по территории страны городов и населённых пунктов, а непосредственно направленный на 1-2. Этой ночью дроны терроризировали Киев и Одессу. Такая тактика стала использоваться РОВ с начала июня", - подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что у россиян средний показатель производства Shahed-136 в сутки – 90 единиц готовой продукции, "Гербера"/"Пародия" – примерно в тех же показателях. Таким образом, в сутки, они могут себе позволить осуществление налётов на Украину в количестве 150-180 Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

При этом, согласно данным по их налётам, применяется тактика накопления - когда несколько дней подряд РФ не применяет даже 100 дронов, а порою чуть больше 50.

"Иными словами, если по Украине отправляется 55 дронов комбинированного типа, то это говорит не о снижении производства, а о накоплении. Накануне я об этом писал, отмечая, что РОВ применили 11 июня – 85, 12 июня – 63, 13 июня – 55, 14 июня – 58 дронов, следовательно, идёт процесс накопления для более массированного налёта. А налёты 15 июня в количестве 183 дронов и 16 июня в количестве 138 дронов – это просто среднестатистический показатель, к которому мы, к сожалению, должны привыкать и понимать что это", - пишет Коваленко.

По словам военного обозревателя, налёт на 17 июня - это ещё не раскрытие всего потенциала накопления.

"РОВ применили 440 средств, следовательно, в накопительном запасе у них сохраняется не менее 100 дронов, которые могут усилить любой другой налёт в ближайшее время… Вопрос в том, кто станет следующей целью террора? Сумы, Харьков, Кременчуг…", - прокомментировал Коваленко, напоминая, что по Украине есть много городов, которые не так хорошо защищены как столица или некоторые областные центры.

Ко всему он отметил, что предыдущий концентрированный удар по Киеву был в ночь на 10 июня, то есть неделю назад.

"Как бы это был расписанный наперёд системный план – каждую неделю терроризировать Киев, а в промежутке, отдельно взятые города Украины", - пишет Коваленко.

Он подчеркнул, что сейчас, "когда российские оккупационные войска находятся на изломе своего потенциала", они пытаются не осуществлять прорывы в зоне боевых действий, потому что это им не удаётся уже четвёртый год полномасштабной войны, а посредством террора тыла.

Украине сейчас нужно найти как можно скорее решение для нового вызова, подчеркнул Коваленко.

"Свобода технологическим решениям? Да. В этом вопросе мы были всегда впереди кацов. От танкостроения и до дронов", - отметил он.

Киев - удары по столице 17 июня

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты запустили по Украине 472 средства воздушного нападения - дронов и ракет. Основное направление удара - город Киев. Взрывы в столице были слышны с вечера и до утра.

Всего этой ночью, согласно данным ВС ВСУ, было применено и уничтожено:

Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" – 440, из которых 239 было сбито, 163 подавлено;

Х-47М2 "Кинжал" – 2, из которых 1 сбита;

Х-101 – 16, из которых сбито 15;

3М14 "Калибр" – 4;

Х-59/69 – 9, 8 обезврежено,1- локально потеряна;

Х-31П – 1/0/1 соответственно.

В общем, Силам обороны Украины этой ночью удалось обезвредить 428 воздушных целей.

Новая тактика воздушного терроро россиян

9 июня Александр Коваленко обратил внимание, что крайние массированные воздушные атаки России на Украину показали новую тактику ударов. Ее суть заключается в том, чтобы не рассредотачивать ударный потенциал как ракет, так и дронов по разным направлениям, а концентрировать его большую часть на отдельно взятых целях.

Он напомнил, что массированная ракетная атака в ночь на 6 июня была сконцентрирована на Луцке и Тернополе, дроновая - на Харькове. В ночь на 10 июня страдали Ровно и Дубно, которые оказались под самым массированным ударом с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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