Масштаб сотрудничества может достигать миллионов беспилотников.

Тайвань договорился о поставке программного обеспечения (ПО) для дронов, которое уже показало свою эффективность в боевых условиях в Украине. Ожидается, что соглашение поможет сдерживать потенциальную агрессию со стороны Китая, пишет Reuters.

Во вторник Тайвань заключил соглашение о партнерстве с американо-немецкой компанией Auterion по поставке программного обеспечения для беспилотников. Это ПО уже было опробовано в реальных боевых условиях в Украине.

В компании Auterion заявили, что соглашение может в конечном итоге привести к использованию этой технологии в миллионах беспилотников для Тайваня. Там также отметили, что компания договорилась о стратегическом партнерстве с научно-исследовательским подразделением министерства обороны Тайваня, Национальным институтом науки и технологий Чун-Шань, в отношении беспилотных систем и программного обеспечения для роев дронов.

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"То, что мы предлагаем, было проверено в боях в Украине для сдерживания агрессии и уничтожения танков, военно-морских средств и другого очень дорогостоящего оборудования. Итак, создав большой автономный флот, Тайвань может сдержать Китай", - отметил генеральный директор Auterion Лоренц Майер.

По его словам, масштаб сотрудничества может достигать миллионов беспилотников и сотен миллионов долларов созданной стоимости в ближайшие годы.

Влияние дронов на ход войны

В начале июня в материале The Times сообщалось, что передовые дроны могут изменить ход войны. В британском стратегическом обзоре обороны признается важность достижений в области военных технологий, от искусственного интеллекта до новых датчиков. В этом документе беспилотники упоминаются 28 раз.

Ранее в The Telegraph писали, что Россия продолжает увеличивать темпы производства дронов, что это может стать проблемой для Украины.

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