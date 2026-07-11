Россия ударила по Сумам, погибли 4 человека, количество раненых возросло до 17 (видео)

Число раненых резко возросло и в настоящее время составляет 17 человек, семеро из которых были госпитализированы.

Оккупанты сбросили три управляемые авиабомбы (КАБ) на гражданскую инфраструктуру Заречного района города Сумы, в результате чего, по последним данным, погибли 4 человека.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram. "На данный момент подтверждена гибель четырех человек в результате удара российских КАБ по Сумам", – сообщил Григоров.

Кроме того, еще семеро пострадавших были доставлены в больницы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Позже Григоров сообщил, что до 17 увеличилось количество пострадавших в результате российской атаки.

Как уточнил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар, среди погибших есть 13-летняя девочка, которая находилась на остановке общественного транспорта.

Продолжается спасательная операция. В городе сохраняется угроза вражеских атак. Жителям Сум рекомендуют находиться в безопасных местах и не приближаться к местам попаданий из-за риска повторных ударов.

Удары России по Сумам

Как сообщал УНИАН, 3 июля РФ нанесла массированный авиационный удар по Сумам шестью КАБами, в результате чего 27 человек пострадали. Среди них – 7 детей. Тогда сообщалось о как минимум четырех погибших.

В мае россияне атаковали Сумы двумя беспилотниками , поразив здание детского сада. В результате атаки погибли две женщины.

А в апреле оккупанты нанесли удар по 16-этажному дому в Сумах. Помимо многоэтажки, под удар также попал частный жилой сектор.

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