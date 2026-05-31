РФ уже вывела на орбиту первые спутники аналога Starlink: Флэш оценил угрозы для Украины

Россия активно работает над созданием собственного аналога системы спутникового интернета Starlink, однако на данный момент проект находится на начальном этапе и не имеет подтвержденных признаков военного применения. Об этом заявил украинский специалист по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).
По его словам, россиянам нужна спутниковая связь, и "было бы неразумно думать, что они не будут заниматься этим направлением".
"Я понятия не имею, кто у нас в стране из ведомств и структур отслеживает этот проект и думает о возможных проблемах. Я могу говорить только за себя. Я с первого дня войны собираю всю информацию по этой теме, стараюсь все анализировать и отслеживать", – заявил Флэш.
Он пояснил, что Украина ничего не предпринимает против этого проекта, поскольку он не имеет признаков и фактов военного использования. В конце концов, и не существует адекватных контрмер, считает эксперт, мол, атаковать нашими дронами космодромы Плесецк, Восточный и Байконур – это "бред".
Бескрестнов сообщил, что на данный момент на орбите уже находятся первые 16 спутников российской системы "Рассвет". В то же время для обеспечения стабильной и непрерывной связи необходимо не менее 200–250 аппаратов.
Согласно имеющимся планам, пишет он, в ближайшие годы Россия хочет вывести на орбиту сначала 300, а впоследствии еще 700 спутников. В то же время эксперт отметил, что сроки и масштабы реализации таких космических проектов часто меняются.
"Могут ли имеющиеся спутники уже использоваться против нас в военных целях? Теоретически – да. Спутник может обеспечить высокоскоростную передачу данных в течение 6–10 минут, пролетая над нами. Они пролетают примерно раз в сутки. Кому интересно, когда и где они пролетают, можете скачать приложение, например Satellite Tracker", – пояснил Флеш.
Он отметил, что теоретически враг может уже установить спутниковые интернет-терминалы на "Шахедах" и спланировать атаку во время пролета спутников, но, по его мнению, "это слишком сложно с организационной точки зрения, и пока на орбите не будет достаточного количества спутников для стабильной связи, военного применения не будет":
"Если начнется военное применение спутников "Рассвет", то мы зафиксируем это по трафику со спутников, по разведданным или по трофеям. В зависимости от того, какое будет применение".
Относительно возможных мер противодействия российскому проекту эксперт высказался скептически. Он напомнил, что Россия за несколько лет не смогла найти эффективного способа нейтрализовать Starlink, поэтому и "мы ничего не сможем". В то же время, пишет он, у него есть "некоторые коварные замыслы".
"Испытывать их сейчас слишком рано. Находящиеся на орбите 16 спутников работают в тестовом режиме", – добавил Бескрестнов.
Отключение Starlink для россиян
Как сообщал ранее УНИАН, согласно данным Разведывательного управления Пентагона, Украина отвоевала около 400 кв. км после отключения Starlink россиянам. В отчете говорится, что "российские военные возможности в Украине были временно, но значительно ослаблены после февральских попыток украинских властей деактивировать тысячи терминалов Starlink, которые незаконно использовались российскими войсками для координации передвижений и ударов беспилотных летательных аппаратов в районах с ненадежной или легко заглушаемой связью".
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун объяснил, поможет ли России замена Starlink – система связи "Рассвет". "Поможет это практически никак на самом деле. Потому что, чтобы создать что-то подобное Starlink, даже европейские, французские, английские компании не могут дотянуться до того уровня", – сказал он. Корсун подчеркнул, что у оккупантов нет технологических возможностей, а также "руки у них не из того места, чтобы сделать что-то качественное и работоспособное, что может сделать, например, американская компания".