РФ уже вывела на орбиту первые спутники аналога Starlink: Флэш оценил угрозы для Украины

Было бы неразумно полагать, что россияне не будут заниматься развитием собственной спутниковой связи, отметил советник министра.

Россия активно работает над созданием собственного аналога системы спутникового интернета Starlink, однако на данный момент проект находится на начальном этапе и не имеет подтвержденных признаков военного применения. Об этом заявил украинский специалист по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

По его словам, россиянам нужна спутниковая связь, и "было бы неразумно думать, что они не будут заниматься этим направлением".

"Я понятия не имею, кто у нас в стране из ведомств и структур отслеживает этот проект и думает о возможных проблемах. Я могу говорить только за себя. Я с первого дня войны собираю всю информацию по этой теме, стараюсь все анализировать и отслеживать", – заявил Флэш.

Он пояснил, что Украина ничего не предпринимает против этого проекта, поскольку он не имеет признаков и фактов военного использования. В конце концов, и не существует адекватных контрмер, считает эксперт, мол, атаковать нашими дронами космодромы Плесецк, Восточный и Байконур – это "бред".

Бескрестнов сообщил, что на данный момент на орбите уже находятся первые 16 спутников российской системы "Рассвет". В то же время для обеспечения стабильной и непрерывной связи необходимо не менее 200–250 аппаратов.

Согласно имеющимся планам, пишет он, в ближайшие годы Россия хочет вывести на орбиту сначала 300, а впоследствии еще 700 спутников. В то же время эксперт отметил, что сроки и масштабы реализации таких космических проектов часто меняются.

"Могут ли имеющиеся спутники уже использоваться против нас в военных целях? Теоретически – да. Спутник может обеспечить высокоскоростную передачу данных в течение 6–10 минут, пролетая над нами. Они пролетают примерно раз в сутки. Кому интересно, когда и где они пролетают, можете скачать приложение, например Satellite Tracker", – пояснил Флеш.

Он отметил, что теоретически враг может уже установить спутниковые интернет-терминалы на "Шахедах" и спланировать атаку во время пролета спутников, но, по его мнению, "это слишком сложно с организационной точки зрения, и пока на орбите не будет достаточного количества спутников для стабильной связи, военного применения не будет":

"Если начнется военное применение спутников "Рассвет", то мы зафиксируем это по трафику со спутников, по разведданным или по трофеям. В зависимости от того, какое будет применение".

Относительно возможных мер противодействия российскому проекту эксперт высказался скептически. Он напомнил, что Россия за несколько лет не смогла найти эффективного способа нейтрализовать Starlink, поэтому и "мы ничего не сможем". В то же время, пишет он, у него есть "некоторые коварные замыслы".

"Испытывать их сейчас слишком рано. Находящиеся на орбите 16 спутников работают в тестовом режиме", – добавил Бескрестнов.

Отключение Starlink для россиян

Как сообщал ранее УНИАН, согласно данным Разведывательного управления Пентагона, Украина отвоевала около 400 кв. км после отключения Starlink россиянам. В отчете говорится, что "российские военные возможности в Украине были временно, но значительно ослаблены после февральских попыток украинских властей деактивировать тысячи терминалов Starlink, которые незаконно использовались российскими войсками для координации передвижений и ударов беспилотных летательных аппаратов в районах с ненадежной или легко заглушаемой связью".

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун объяснил, поможет ли России замена Starlink – система связи "Рассвет". "Поможет это практически никак на самом деле. Потому что, чтобы создать что-то подобное Starlink, даже европейские, французские, английские компании не могут дотянуться до того уровня", – сказал он. Корсун подчеркнул, что у оккупантов нет технологических возможностей, а также "руки у них не из того места, чтобы сделать что-то качественное и работоспособное, что может сделать, например, американская компания".

