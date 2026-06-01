'Все упирается в возможности': эксперт объяснил, почему РФ не может создать аналог Starlink

Иван Киричевский отметил, что РФ ведет сразу несколько проектов в этом направлении.

Россияне могут сколько угодно заявлять о работе над "альтернативой" Starlink на основе спутниковой связи, но все упирается в их возможности создавать, производить и запускать ракеты-носители под спутники. Такое мнение высказал военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" и эксперт по вооружениям в Defense Express Иван Киричевский в Facebook.

"РФ на самом деле ведет сразу несколько проектов в этом направлении, просто нашумевшее "Бюро-1440" оказалось наиболее известным в СМИ. В качестве одного из других примеров – в распоряжении даже "Газпрома" есть своя группировка из пяти спутников "Ямал", возможности которой также используются для обеспечения связью российских оккупационных войск", - написал он.

Он отметил, что спутники связи и сопутствующая инфраструктура для "Газпрома" и так были непрофильной деятельностью. По его словам, на фоне текущих убытков российской компании пришлось спешно искать покупателя.

"Таким покупателем оказалась не до конца понятная компания "Новый старт", которая собирается до конца 2026 года купить у "Газпрома" и саму группировку спутников "Ямал", и центр управления полетами таких аппаратов, и даже производство спутников "Газпром СПКА" в Московской области. Логично предположить, что покупают именно для расширения численности той самой группировки "Ямал"", - добавил эксперт.

Киричевский напомнил, что компания "Новый старт" ранее заявляла о плане вложить совместно с "Роскосмосом" в различные проекты около 8 миллиардов долларов в следующие 10 лет.

"Но вот нюанс - в своих проектах упомянутая выше компания "Новый старт" заявила о намерении использовать ракету-носитель в новой версии "Старт-1М", которая должна изготавливаться путем конверсии МБР "Тополь-М1". Изначально первый запуск такой ракеты планировался на 2026 год, теперь по доброй российской традиции его перенесли уже на 2027 год", - добавил эксперт.

Также Киричевский отметил, что 12 апреля российские пропагандисты заявляли о том, что украинские дроны якобы едва не сорвали запуск на космодроме "Восточный" в интересах Минобороны РФ.

"Как говорится, ничего не ясно, но очень интересно, и думаю, что со временем и такой вектор для работы наших дальнобойных БПЛА станет вполне реальным. Так что теперь жанр "россияне создают спутниковую альтернативу Старлинк" никак не обойдется без обсуждений на тему "военного космоса" РФ. Даже если такая тема на первый взгляд будет выглядеть "узкой" и не "медийной"", - резюмировал эксперт.

РФ вывела на орбиту первые спутники аналога Starlink

Ранее украинский специалист по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов заявил, что Россия активно работает над созданием собственного аналога системы спутникового интернета Starlink. Он отметил, что пока проект находится на начальном этапе и не имеет подтвержденных признаков военного применения.

По его словам, россиянам нужна спутниковая связь. Флеш подчеркнул, что было бы неразумно думать, что враг не будет заниматься этим направлением.

