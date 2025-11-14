Также прилетело по НПЗ в Саратове.

Этой ночью дроны атаковали порт Новороссийск в РФ, после удара вспыхнул масштабный пожар на нефтяном терминале.

Как пишут в сети, под ударом был "Шесхарис" — крупный экспортный нефтяной терминал, который является конечной точкой трубопроводов компании "Транснефть". Это стратегически важный узел для экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Черное море.

По данным местного оперштаба, в результате атаки повреждены нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" и береговые сооружения.

Также сообщается, что в ходе атаки повреждено судно в порту, ранены три члена экипажа. Также фрагменты беспилотников упали в разных районах города. Повреждены несколько многоквартирных домов.

По джанным "Крымского ветра", в Новороссийске возможно попадание ракеты по позиции С-300/400 на территории в/ч 1537 зенитно-ракетного Кубанского краснознаменного полка.

Также сообщают о попадании по складу ракет "Калибр".

Кроме того, источники канала сообщают о прилете по нефтяному терминалу АО "Черномортранснефть".

Под атакой дронов находился также российский Саратов, местные жители писали, что "объектом гражданской инфраструктуры " который был атакован это местный НПЗ. Губернатор саратовской области писал, что "в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры".

В российском Минобороны писали, что ПВО за ночь сбила 216 беспилотников, из них 66 – над территорией Краснодарского края, 45 – над территорией Саратовской области, 19 – над территорией аннексированного Крыма.

На днях в городе Волгореченск Костромской области РФ ночью был нанесен удар по Костромской ГРЭС - одной из самых мощных электростанций России.

А в начале ноября дроны успешно поразили нефтетерминал в городе Туапсе Краснодарского края. В результате удара успешно поражен танкер и инфраструктура порта.

