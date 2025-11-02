Известно о пяти попаданиях БПЛА.

Служба безопасности Украины и Силы обороны атаковали нефтетерминал в городе Туапсе Краснодарского края. В результате удара успешно поражен танкер и инфраструктура порта.

Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбе. "Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала порта Туапсе. Зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания", - сообщил источник.

Сообщается, что в порт в Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит компании "Роснефть".

"Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ и дальше будет ярко гореть", - добавил информированный источник в СБУ.

Удары по РФ: важные новости

Ранее командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил об успешном поражении пяти подстанций на территории РФ. Он отметил, что общая мощность составляет 5066 МВА (Мегавольт-ампер).

Также ранее бойцы ГУР провели успешную операцию и уничтожили три нитки нефтепродуктопровода "Кольцевой" в Московской области. Этим нефтепроводом осуществлялась транспортировка топлива с Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов.

