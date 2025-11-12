Местные жители слышали взрывы, а в регионе объявлялась тревога из-за угрозы БПЛА.

В ночь на 12 ноября в российском городе Буденновск Ставропольского края произошла атака ударных беспилотников на нефтехимическое предприятие, после чего на территории объекта вспыхнул пожар. Очевидцы говорят, что второй раз атакован "Ставролен", входящий в структуру "Лукойла".

Телеграм-канал Exilenova+ обнародовал фото и видео с места происшествия. По сообщениям очевидцев, удар пришелся по заводу "Ставролен", одному из крупнейших нефтехимических предприятий России, занимающему второе место в стране по объемам производства полиэтилена низкого давления.

Местные жители ночью слышали взрывы, а в регионе объявлялась тревога из-за угрозы дронов. Впоследствии власти заявили, что российская ПВО якобы отразила "атаку украинских беспилотников" над Буденновским округом.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил факт возгорания в промзоне, отметив, что "пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте", однако не уточнил, какое именно предприятие пострадало.

Завод "Ставролен" - что о нем известно

Завод "Ставролен" входит в структуру компании "Лукойл" и специализируется на производстве полиэтилена, полипропилена, бензола, винилацетата и других нефтехимических материалов. Речь идет о том, что газоперерабатывающий завод (ГПЗ) был построен в рамках комплекса указанного завода, который является "дочкой" "Лукойла" и градообразующим предприятием в Буденновске. Первый комплекс ГПЗ мощностью около 2 млрд м³/год был введен в эксплуатацию в 2015 году на базе "Ставролен". Позже были начаты работы по строительству второй очереди газоперерабатывающей установки для увеличения мощностей на площадке "Ставролен". Таким образом, ГПЗ построен не отдельно, а как часть производственного комплекса завода.

Как отмечает "Милитарный", несмотря на официальное позиционирование продукции как гражданской, подобные предприятия поставляют материалы для военных нужд - в частности полиэтилен для изоляции элементов и оболочек проводов в беспилотниках, ракетах и системах радиоэлектронной борьбы.

Массированная атака дронов по РФ 29 октября - подробности

Напомним, в ночь на 29 октября дроны атаковали нефтехимический завод "Ставролен", входящий в группу "Лукойл". Предприятие расположено в городе Буденновск, что в Ставропольском крае РФ. Говорилось, что в городе слышали взрывы и видели пожар. Губернатор этого региона Владимир Владимиров подтвердил удар, однако заявил, что "существенного вреда атака не нанесла". Он также сообщил, что жертв и разрушений не произошло. Тогда же, по информации Astra, был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу "НС-Ойл" в Новоспасском Ульяновской области.

