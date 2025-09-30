Но ситуация динамична, и украинская сторона имеет потенциал для реагирования.

Россияне вокруг украинских границ строят 11 защищенных площадок для запуска дронов.

Об этом сообщил эксперт по вопросам авиации Константин Криволап в эфире "Киев24". По его словам, цель врага - увеличить количество пусковых платформ и усложнить их поражение.

"Сейчас россияне строят хранилища для запуска "Шахедов". 11 хранилищ они строят вокруг Украины. Они собираются там увеличивать численность, пусковых площадок", - сказал он.

Видео дня

Но, по словам эксперта, это до тех пор, пока ВСУ не смогут доставать их мощными средствами.

Он подчеркнул, что ситуация является динамичной, и украинская сторона имеет потенциал для реагирования:

"Если там будет падать баллистика 200-500-300 кг, то это совсем другое дело. Там склады не смогут выдержать. Если там будут падать даже крылатые ракеты со взрывчаткой 500 кг, это будет достаточно существенно... Я думаю, что у нас будут возможности доставать то, что нужно. Если не достанем именно там какой-то глубокий бункер, достанем, когда его туда подвозят, когда вывозят, но достанем".

Атаки "шахедов" на Украину

Как сообщал УНИАН, Россия перемещает места пусков "Шахедов" ближе к границам с Украиной и линии фронта по нескольким причинам. Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что есть такие данные от союзников Украины.

Он объяснял, что когда россияне запускают дроны и ракеты из глубины территории России, это означает, что украинцы их раньше видят. Кроме того, россияне делают все, чтобы увеличить полезную нагрузку этих дронов. В последнее время были сообщения о "Шахедах" с 60-70 кг взрывчатки.

Вас также могут заинтересовать новости: