Он прогнозирует, что РФ готовится нанести мощный удар по Украине к Новому году.

Сейчас Кремль накапливает дроны и строит пусковые площадки для их запуска, чтобы нанести мощный удар по Украине к Новому году.

Такое предположение сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, по состоянию на 28 сентября, в этом месяце РФ уже использовала 5 554 дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", что меньше "абсолютного рекорда" за июль – 6 394, но уже превысило показатель июня – 5 412 штуки.

Согласно подсчетам аналитика, вероятно, противник по состоянию на 28 сентября (после сегодняшней атаки) накопил более 3 250 дронов. Это произошло, считает Коваленко, в результате "сдержанных налетов".

"Этой ночью для пусков дронов была использована новая площадка – аэродром Кача во временно оккупированном Крыму. Ранее эта площадка не использовалась. До этого, в первой половине сентября, в районе села Алешки Брянской области, в 35 километрах от границы с Украиной, было отмечено строительство новой площадки для пусков дронов", - отметил обозреватель.

Если сопоставить и сегодняшний налет и возможности РФ по накоплению, добавляет Коваленко, можно сделать неутешительный вывод: применение комбинированной компоненты российских дронов не соответствует темпам накопления, поскольку оккупанты готовятся к более масштабным и регулярным налетам, посредством подготовки новых площадок.

Как отметил Коваленко, в настоящее время Россия запускает 500 дронов комбинированного типа, что является пределом ее возможностей "с последующим проседанием по пускам".

Аналитик уверен, что командование армии РФ ставит целью налеты в полтысячи дронов комбинированного типа превратить в будничный режим террора, но для этого пока не хватает пусковых площадок. Поэтому, не имея возможности резко увеличить производство средств террора, их непропорционально накапливают, попутно строя больше пусковых площадок.

"Не исключаю, что нужного количества пусковых площадок, для суточного террора минимум 500 дронами комбинированного типа армия РФ достигнет уже к концу этого года... И под Новый год может быть проведен основной этап демонстрации возможностей, с началом расходования накопленного за полгода потенциала. С учетом неизменной тенденции применения и производства, накопление дронов комбинированного типа к концу 2025 года у россиян может составить около 7 тысяч", - предположил Коваленко.

Аэродром Кача: новости

Напомним, за несколько последних недель Силы обороны нанесли несколько ударов по военному аэродрому "Кача" неподалеку от оккупированного Россией Севастополя. Директор программ центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук предположил, что таким образом, Силы обороны расчищают дорогу на Новороссийск для украинских морских дронов. По его словам, с советских времен на этом аэродроме базировались противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка". Эти старые самолеты во время войны РФ против Украины используются россиянами для отслеживания украинских дронов на переходе морем, парами – вертолетом и Бе-12, и расстреливать.

