РФ перемещает места пусков 'Шахедов' ближе к Украине: эксперт объяснил, зачем это Москве

Сейчас россияне больше сосредотачиваются на ударах "Шахедами" по прифронтовым городам, отметил Павел Нарожный.

Россия перемещает места пусков "Шахедов" ближе к границам с Украиной и линии фронта по нескольким причинам. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

"У нас есть информация от наших союзников. Речь идет о баллистических ракетах, и о пусках дронов. Если их запускают из глубины территории России, это означает, что мы их раньше увидим. Второе - они делают все, чтобы увеличить полезную нагрузку этих дронов. Это увеличение боеголовок. В последнее время были сообщения о "Шахедах" с 60-70 килограммами взрывчатки. А это означает уменьшение топливного бака и уменьшение расстояния, на которое он может пролететь этот дрон", - сказал Нарожный.

Также он добавил, что хоть россияне и увеличили количество запущенных БПЛА на 40-50%, однако количество тех вражеских БПЛА, которые долетели до цели, осталось неизменным - примерно 20-25 единиц

"Большинство объектов инфраструктуры защитили пассивными средствами защиты. Поставили сетки и тому подобное. Поэтому эффект этих ударов вглубь территории Украины, учитывая то количество дронов, которое они запускают - он очень маленький. Поэтому они пытаются сейчас переключиться на приграничье, где сбивать сложнее. Потому что и средств ПВО там надо больше и мобильные огневые группы там не могут работать", - добавил Нарожный.

Удары РФ: важные новости

Ранее о том, что Россия увеличила количество ударов "Шахедами" по прифронтовым территориям, рассказывал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс". Он отметил, что россияне запускают эти БПЛА не только ночью, но и днем. Он также отметил, что дроны типа "Шахед" появились в распоряжении российских подразделений, которые задействованы непосредственно в зоне боевых действий.

Между тем специалисты Ukrainian Intelligence провели анализ спутниковых снимков и пришли к выводу, что Россия сейчас способна построить пусковые площадки для дронов-камикадзе "Шахед" всего за несколько месяцев. В частности новые объекты были обнаружены в Брянской и Орловской областях - вблизи поселков Навля (66 км от границы с Украиной) и Цимбулово (176 км).

