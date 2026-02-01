Две страны Европы исчерпали запас сетей, которые Украине нужны для защиты дорог, - CNN

Волонтеры собирают рыболовные сети по всей Европе, чтобы накрыть ими прифронтовые дороги и города Украины.

Волонтеры разыскивают по всей Европе и передают в Украину рыболовные сети и сетки, которые использовались на тюльпановых полях в Нидерландах. Украинские военные используют их для защиты солдат и мирных жителей от российских дронов, пишет CNN.

Издание рассказало, как европейские фермеры и рыбаки собирают сети. Часть из них использовали для защиты дороги Херсон-Николаев, которая считается крайне опасной из-за угрозы дронов. Также все больше сетей устанавливают на улицах Херсона. Таким образом защищают внутренние дворы больниц, генераторы и торговые улицы города.

Сетки собирают различные волонтерские группы. Одна из крупнейших – Life Guardians, которой руководит голландец Клаас Пот. Его команда отправила в Украину более 8000 тонн сетей. Он говорит, что это примерно половина от общего количества полученных Украиной.

Среди них и сетки для тюльпанов. Они легкие и прочные, потому что изготавливаются из полиэтилена и основовязаных волокон. Обычно они покрывают луковицы в земле и поднимаются для оптимизации сбора урожая. Такие сетки могут препятствовать небольшим FPV-дронам и квадрокоптерам поразить выбранную цель.

По словам Пота, рыболовные сетки прочнее тюльпановых, поэтому их чаще используют для защиты танков и артиллерии. Теперь, рассказал он, их также используют для защиты энергетической инфраструктуры Украины.

Организация "Operation Change" из Швеции собирает сети, которые рыбаки не использовали из-за квот ЕС на рыболовство. На сегодняшний день в Украину отправила около 400 тонн таких сетей. Норвежская волонтерская помощь прислала сети для ловли лосося, которые обычно перерабатываются после использования. А в Великобритании группа "Pickups For Peace" включила рыболовные сети из шотландских портов, таких как Фрейзербург, в свои регулярные гуманитарные конвои в Украину. Группа под названием Kernic Solidarités отправила в Украину сверхпрочные сети из конского волоса общей длиной 280 километров.

Журналисты отметили, что украинские военные особенно заинтересованы в увеличении поставок более толстых рыболовных сетей.

"Было несколько случаев, когда в них ловили российские дроны "Ланцет", – рассказал Юрий Андрусенко из 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка.

По данным авторов, поскольку запасы избыточных сетей в Нидерландах и Дании исчерпываются, Пот ищет другие источники в Европе для продолжения поставок.

Использование сетей для защиты дорог

Напомним, что в прошлом году дороги в прифронтовых регионах Украины начали массово защищать сетками. В том числе, распространилось использование рыболовных сетей. Такие сети особенно полезны для остановки дронов на оптоволокне, которые невозможно заглушить устройствами РЭБ.

При этом натянутые сетки превращают дороги в своеобразные туннели, позволяя противодействовать намерениям врага расширить зону поражения украинской логистики. Сейчас сетки можно увидеть над дорогами, находящимися за десятки километров от линии соприкосновения.

