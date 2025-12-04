Один выстрел сеткой стоит примерно 50 долларов, но может вывести из строя любой дрон с пропеллерами.

В Украине разработали сеткомет со встроенным радаром для дронов, который способен обнаруживать вражеские беспилотники и перехватывать их. Об этом пишет Militarnyi.

Отмечается, что сетчатая система AirNet весит 780 граммов. Она имеет модульную конструкцию и может устанавливаться на любые платформы.

Представитель компании AirNet рассказал журналистам, что система автоматически запускает сетку во вражеские БПЛА. Для ее работы достаточно подключить питание и подняться выше пяти метров, после чего автоматически активируется радар, который позволяет определять трехмерные координаты (расстояние, азимут, высота) движущихся объектов в заданном секторе.

В издании поделились, что система AirNet обнаруживает цель, когда дрон приближается к вражескому БПЛА на расстояние 0,1-6 метров. Она анализирует полученную информацию, после чего отправляет команду на поджог пиропатрона. В этот момент осуществляется отстрел сетки на дальность 5-10 метров, которая охватывает лопасти двигателей вражеского беспилотника, блокируя его движение.

"Оператору не нужно рассчитывать время - система делает это самостоятельно", - сказал представитель AirNet журналистам.

В издании добавили, что AirNet активируется и управляется с пульта управления дрона, на котором она установлена. Пойманный БПЛА остается прикрепленным к беспилотнику, что позволяет оператору транспортировать его в безопасное место, а прочность нити для транспортировки составляет до 20 кг.

"Один выстрел сеткой стоит примерно 50 долларов, но может вывести из строя любой дрон с пропеллерами, включая крупные модели БПЛА", - рассказали журналистам в компании.

Кроме того, предусмотрен механизм сброса, который позволяет отсоединить сетку вместе с вражеским БПЛА, если он представляет потенциальную угрозу или его вес превышает транспортные возможности дрона.

Украина и Нидерланды будут совместно производить беспилотники - что известно

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Нидерланды запускают совместное производство беспилотников. 1 декабря он подписал важное соглашение с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом.

Шмыгаль поделился, что производство будет распределено между Украиной и Нидерландами. Дроны будут закуплены нидерландской стороной и переданы украинским Силам обороны.

