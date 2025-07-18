Оккупанты атакуют беспилотниками практически все, что попадает в зону досягаемости fpv-дронов.

Российская армия наносит удары по логистике ВСУ, чтобы отрезать их от тыла - для защиты военные накрывают антидроновими сетками десятки километров улиц и дорог, создаются своеобразные "тоннели".

Об этом рассказал военный Влад Волошин. "Враг активно наносит удары по нашей логистике, пытаясь отрезать передовые позиции от ближайшего тыла. Это делается для того, чтобы мы не смогли оперативно осуществлять переброску необходимых резервов на направлениях, где это нужно", - рассказал военный.

Он добавил, что противник стремится создать в прифронтовой зоне "мертвую полосу", где любое движение транспорта подвергается удару вражеского дрона.

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Он пояснил, что россияне атакуют беспилотниками практически все, что попадает в зону досягаемости fpv (ударных дронов) и эта "мертвая полоса", по состоянию на сегодня, имеет ширину до 10 км.

Чтобы хоть как-то защититься от российских дронов, по словам Волошина, сейчас на некоторых опасных направлениях десятки километров дорог и улиц военные накрывают антидроновими сетками. Таким образом, как уточнил он, создаются своеобразные "тоннели".

Волошин обнародовал соответствующие фото, и добавил, так указанная защита выглядит на юге Украины, в городе Орехов Запорожской области и вблизи него.

Ситуация на юге

Недавно представитель Сил обороны юг Владислав Волошин рассказал, что на Ореховском направлении противник пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, однако попытка успеха не имела. Кроме того, враг несколько суток подряд пытался продвинуться к населенному пункту Каменское, где уничтожил фактически все позиции ВСУ. Россияне пытались заходить туда малыми пехотными группами, в то же время противник продолжает обстрел из различных видов вооружения, наносит авиаудары.

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