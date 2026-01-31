Российские спецслужбы достигли крайней стадии деградации, – экс-глава ГУР

Бывший глава украинской разведки считает, что ставка Кремля на слепую преданность вместо профессионализма привела спецслужбы РФ к полной деградации.

Спецслужбы России сейчас находятся на последнем, четвертом уровне деградации, который характеризуется полной авторитаризацией и отсутствием способности принимать независимые решения.

Об этом заявил бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в интервью Radio NV.

"Культ лояльности разрушает спецслужбы тихо. Он не создает скандалов сразу, но постепенно убивает инициативу, ответственность и способность говорить неприятную правду руководству. В такой системе выигрывает не тот, кто уничтожает противника, а тот, кто не создает проблем наверху", – пояснил Кондратюк.

Он подчеркнул, что первые стадии деградации включают стремление "быть удобными" и постепенное разрушение системы. Четвертый уровень, на котором находятся российские спецслужбы, предполагает, что система работает исключительно на политическую целесообразность, используя эскадроны и отряды смерти.

Для сравнения, украинские спецслужбы во времена беглого президента Виктора Януковича находились на третьем уровне деградации, а до недавних кадровых изменений в СБУ – на втором, когда лояльность иногда подменяла профессионализм.

Кондратюк отметил, что сегодня СБУ не только первый рубеж обороны Украины, но и последний.

"Это не только вопрос фронта, но и длительной войны на истощение – управление ресурсами и эффективность системы. Лояльная и непрофессиональная структура не способна выдержать такой темп", – подытожил он.

Провал спецслужб РФ

Как сообщал УНИАН, 22 декабря в Москве взорвали автомобиль с российским генералом. 56-летнего водителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с осколочными ранениями ног и переломом лицевой кости. Впоследствии Следственный комитет РФ официально подтвердил, что в автомобиле находился генерал-майор Фанил Сарваров. В результате взрыва он погиб. Спецслужбы РФ не смогли предотвратить этот инцидент.

Зато 27 декабря стало известно о гибели основателя и командира РДК Дениса Капустина на Запорожском направлении. Согласно сообщению РДК, защитник Украины погиб во время выполнения задания в результате прилета вражеского FPV-дрона.

Впрочем, 1 января стало известно, что командир РДК Денис White Rex Капустин на самом деле жив. Главное управление разведки сорвало операцию России по его ликвидации.

