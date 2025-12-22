Рассматривается версия заложенного под автомобиль взрывного устройства, которое сдетонировало через несколько секунд после начала движения.

Утром понедельника, 22 декабря, на юге Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого водитель получил тяжелые ранения. В результате инцидента мог пострадать высокопоставленный российский генерал.

По данным российских телеграмм-каналов Baza, Mash и 112, инцидент произошел около 7:00 в районе Орехово-Борисово на парковке возле жилого дома на улице Ясенева.

Водитель успел проехать несколько метров, после чего его автомобиль Kia Sorento взорвался. В результате детонации также были повреждены соседние машины.

Видео дня

Известно, что за рулем находился мужчина 56 лет. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с осколочными ранениями ног и переломом лицевой кости. Личность пострадавшего, который находился на пассажирском сиденье, официально не подтверждена.

Впрочем, в сети появилась информация, что раненым мог быть генерал-майор российской армии Фанил Сарваров - начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ.

Как выяснил телеканал "Дождь" из утечек баз данных, на Сарварова действительно зарегистрирована Kia Sorento 2013 года выпуска - именно та модель, о взрыве которой сообщали близкие к силовикам каналы. Кроме того, ему принадлежит четверть квартиры на улице Ясенева, рядом с которой и произошел взрыв.

Фанил Сарваров с 1992 по 2003 год участвовал в боевых действиях в Чечне и осетино-ингушском конфликте, а в 2015-2016 годах - в операции российской армии в Сирии.

Причины взрыва пока не комментируют и российские официальные структуры. В то же время телеграм-канал SHOT сообщает, что рассматривается версия заложенного под автомобиль взрывного устройства, которое сдетонировало через несколько секунд после начала движения.

Обновлено в 9:08. Следственный комитет РФ официально подтвердил, что в машине находился генерал-майор Фанил Сарваров. В результате взрыва он погиб.

"Утром было приведено в действие взрывное устройство, установленное под дном автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров", - говорится в сообщении.

По этому факту Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по факту "убийства, совершенного общеопасным способом".

Отрабатываются разные версии убийства. Одной является версия, "связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами".

Другие похожие новости

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в Новой Москве возле жилого комплекса "Град Московский" взорвали внедорожник Land Cruiser 200 Prado. Владельцем автомобиля является разработчик систем наведения для ракетных технологий РФ.

Отмечается, что ударная волна выбила стекла в нескольких квартирах. По данным издания, автомобиль мгновенно вспыхнул и сгорел полностью, а внутри никого не было.

Вас также могут заинтересовать новости: