Дополняется...
Командир РДК Денис Капустин жив, - ГУР
14:56, 01.01.260 мин.
Оказывается, российские спецслужбы выделили $500 тыс. на его ликвидацию, но ГУР провела спецоперацию и спасла командира.
Последние новости
- 14:41
Дипломат объяснил, почему Трамп не может позволить провал мирного соглашения по Украине
- 14:39
Под Харьковом россияне попали КАБом в зоопарк: пострадала женщина, погибли животные
- 14:36
Заработала программа "Скрининг 40+": Свириденко рассказала, как воспользоваться
- 14:24
"Я хочу жить": оккупант обклеил дом табличками с просьбой сдаться в плен (видео)
- 14:15
Хоррор-сериал "Очень странные дела" завершился эпичным финалом: что важно знать
- 13:46
Шансы на прекращение войны в 2026 году "нулевые", - Дмитрий Кулеба
- 13:40
Силы обороны поразили НПЗ, склад "Шахедов" и другие объекты оккупантов
- 13:34
Три знака Зодиака вот-вот сорвут куш и будут купаться в деньгах: кто они
- 13:34
Важные нефтебазы, НПЗ и аэродром: СБС "поздравили" оккупантов с Новым годом
- 13:31
Экстрасенс, предсказавший Covid, озадачил прогнозом на 2026 год
- 13:25
Еще два Patriot от Германии стали на дежурство в Украине, - Минобороны
- 13:16
Кличко встретил Новый год с бойцами на фронте и привез помощь от киевлян 13 подразделениям
- 13:13
Вкусный салат "Подкова" на Новый год 2026: привлечет удачу в год Лошади
- 13:05
обновлено"Горничная", "Острова" и "Замок монстров": главные кинопремьеры первой недели года
- 12:55
Россия атаковала два украинских порта: что известно какие последствия ударов
- 12:48
Пентагон заявил, что Китай развернул новую межконтинентальную ракету: что о ней известно
- 12:37
Эксперт сравнил состояние артиллерии Украины и России: кто имеет преимущество
- 12:27
Сутки на Земле длились всего 19 часов: ученые ошарашили открытием
- 12:15
Объявлены победители благотворительного выпуска легендарного шоу "Танцы со звездами"
- 12:08
В Одесской области в фотоловушку попала яркая усатая птица: что о ней известно (видео)
- 12:00
Проверено экспертомЧто будет с пенсиями в 2026 году: когда пенсионерам ждать повышения выплат
- 11:55
Беларусь отправила в РФ эшелон военной техники для базы резерва танков для базы резерва танков
- 11:39
Как вырастить зеленый лук на подоконнике зимой: садоводы раскрыли простые правила
- 11:35
Лидер группы "Без Обмежень" женился во второй раз (фото)
- 11:25
Что изменилось в Украине с 1 января 2026: налоги, вакцинация и помощь на ребенка
- 11:15
Эти китайские знаки Зодиака притянут деньги и удачу с первого дня 2026-го
- 11:14
В 2025 году Россия окончательно потеряла свой единственный авианосец, - Forbes
- 11:01
Лучшие сериалы января 2026: "Рыцарь семи королевств", "Ночной администратор" и "Бриджертоны"
- 10:46
РФ ударила по украинской энергетике на Новый год: три области частично без света
- 10:26
Сколько военных и техники потеряла Россия в 2025 году: в ВСУ раскрыли цифры
- 10:21
Столкновение тактик: украинские дроны "задвухсотили" оккупантов-всадников, - The Times
- 10:15
Назван список из 12 продуктов, которые можно замораживать: вы точно не знали этого
- 10:03
Почему Россия активизировала атаки по Одессе: WSJ объяснило, на что делает ставку враг
- 09:32
Свет из начала Вселенной: ученые зафиксировали вспышку, летевшую к Земле 13 миллиардов лет
- 09:20
Историк оценил шансы на скорое завершение войны в Украине
- 09:05
обновленоРоссияне в новогоднюю ночь атаковали Волынскую и Одесскую области: повредили энергетику
- 09:00
Выпил алкоголь - когда можно за руль: полезная памятка для водителей
- 08:49
Трамп раскрыл свою главную новогоднюю цель
- 08:24
Ночью дроны ударили по двум нефтеперерабатывающим предприятиям в России, - СМИ
- 08:22
Путин в новогоднем обращении не упомянул о переговорах и убеждал в "победе" РФ
- 08:20
Гороскоп на 1 января 2026 по картам Таро: Девам - исправление ошибок, Львам - риск
- 08:15
Сею, вею, посеваю: простые посевалки на Новый год 2026 для мальчиков
- 08:10
Гороскоп на 1 января 2026: Овнам - резкий разговор, Тельцам - тревоги
- 08:00
Аналитика2026: мира не будет
- 07:30
1 января Украину скуют морозы до -8°
- 07:10
1 января по Земле ударит 6-балльная магнитная буря (график)
- 07:00
Проверено экспертомЧем лучше "опохмеляться": врач назвала лучшие способы борьбы с похмельем
- 06:45
Обрезание Господне в 2026 году: что означает этот праздник и какие запреты важно соблюдать
- 06:00
Счастливого Нового года 2026: лучшие пожелания и открытки для праздника
- 05:04
Мы – марсиане? Ученые считают, что жизнь на Земле могла начаться на Красной планете
- 05:00
Новый год 2026 и ещё пять важных праздников: что украинцы отмечают 1 января
- 04:07
Взрыв перемен: почему нумерологи называют 2026-й годом №1
- 03:14
Громкий провал: суперсубмарина РФ так и не нашла покупателя
- 03:02
В Европе бушует ужасная война, которая угрожает безопасности и свободе Германии, - Мерц
- 02:29
"Будапештская бумажка Украину не устроит": Зеленский заявил, какое мирное соглашение подпишет
- 02:10
Как приготовить прозрачный лед дома: ученые поделились действенным методом
- 01:54
Россия атаковала энергетику Одессы за несколько минут до Нового года: что известно
- 01:40
Природные катастрофы в 2025 году нанесли ущерб на 120 миллиардов долларов, - Daily Mail
- 01:02
Мир замер в ожидании: "Живой Нострадамус" озвучил 2 фатальных предсказания на 2026 год
- 00:41
"Было совсем непросто": Зеленский рассказал, как удалось улучшить отношения с Трампом
- 00:07
В 2025 году было всего 4 дня, когда РФ не атаковала территорию Украины, - UA War Infographics
- 00:05
Мирное соглашение готово на 90%: Зеленский сказал, когда может наступить мир
- 00:01
"Это гордость - быть Президентом такого народа": новогоднее обращение Владимира Зеленского
- 31 декабря, среда
- 23:57
ЦРУ подтвердило, что никакой атаки на резиденцию Путина не было, - WSJ
- 23:56
Код процветания: что нужно делать вашему числу рождения в 2026 году, чтобы разбогатеть
- 23:36
CNN составил топ-5 предсказаний на 2025 год, которые сбылись
- 23:09
В декабре Россия оккупировала 445 кв км территории Украины, - DeepState
- 22:57
Взгляд реалиста: четыре прогноза на 2026 год, которые точно не сбудутся
- 22:47
Единственная австралийская землеройка объявлена вымершей: ее не наблюдали уже 40 лет
- 22:27
обновленоЗеленский "под елочку" уволил главу Нацкомиссии по ценным бумагам
- 22:14
"Еле откачали": росСМИ сообщают, что в Москве экстренно госпитализировали Кадырова
- 22:00
Умеров провел разговор с западными партнерами: стало известно, что обсудили
- 21:46
обновлено1 января свет будут выключать по всей Украине: когда будут действовать графики в четверг
- 21:31
Как обрезать денежное дерево: садоводы раскрыли секреты ухода
- 21:23
Санта Клаусу можно будет писать письма и получать ответы на украинском языке