На фронте погиб командир РДК Денис Капустин

Защитник Украины погиб на Запорожском направлении.

На войне против российских оккупантов погиб командир и основатель "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Капустин (Никитин) с позывным White Rex.

Как сообщили в РДК, это произошло сегодня ночью на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания.

Видео дня

По предварительным данным он погиб из-за прилета FPV-дрона.

Кто такой Денис Капустин

Денис Капустин коренной москвич, родился в 1984 году.

Находился в розыске РФ как "участник террористической организации".16 ноября 2023 г. Никитин заочно получил пожизненный срок заключения в РФ.

Капустин был сторонником Евромайдана, а с 2017 года вообще проживал в Украине.

В 2022 году в Украине основал и возглавил Российский добровольческий корпус - группу россиян, которые стремились к прекращению правления российского диктатора Владимира Путина, и боролись за Россию без Путина. В августе 2022 года подразделение вошло в состав Главного управления разведки Украины.

В марте 2023 года вместе с несколькими членами РДК Никитин провел рейд в Брянской области, а в мае принимал участие во вторжении в Белгородскую область совместно с легионом "Свобода России".

4 июня 2023 года, командуя взводом добровольцев, захватил пленных и предлагал отдать их губернатору Белгородщины Вячеславу Гладкову, но тот отказался встречаться с членами РДК, поэтому пленные пополнили обменный фонд Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: