Ночная российская атака унесла жизни 8 человек: Зеленский сообщил подробности

В результате удара были повреждены десятки домов, сообщил президент.

В ночь на 30 июля РФ нанесла очередной массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев и область, Днепропетровская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Винницкая, Черкасская и Ивано-Франковская области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Разрушены и повреждены десятки жилых домов, гражданских предприятий, объектов инфраструктуры. В этом ударе было задействовано более 70 ракет, причем значительная часть из них – баллистические. Еще более 280 ударных дронов. Более 260 дронов удалось уничтожить. Значительное количество крылатых ракет удалось сбить нашей боевой авиации, даже мобильные огневые группы смогли отработать противодействие крылатым ракетам", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в результате ракетного удара РФ по Радушному в Днепропетровской области погибли родители и трое детей. Еще двоих детей извлекли из-под завалов живыми.

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"Обычный жилой дом, который был полностью разрушен баллистической ракетой... Во Львове сейчас также продолжаются работы на месте попадания в дом – разбирают завалы, ищут людей", – добавил президент.

По словам Зеленского, в результате этой атаки в разных регионах Украины погибло в общей сложности 8 человек. Также десятки получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

"Этот российский террор вновь доказывает: защита от российской ракетной угрозы является важнейшей задачей для сохранения жизней наших людей. И эта задача не может быть только украинской, только одной страны. Все партнеры знают, как и чем могут помочь. Несвоевременность помощи, задержки в поставках антибаллистических ракет – это именно такие разрушения, именно такие жертвы, которые, к сожалению, имеем сегодня. Важно поддерживать защиту жизни. Спасибо всем, кто действительно помогает", – подчеркнул президент.

Российская атака в ночь на 30 июля: что известно

Под Кривым Рогом российский "Искандер" попал в жилой дом. В результате удара, по имеющимся данным, шесть человек погибли. Еще 8 человек, в том числе дети, получили ранения, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Полтавскую область РФ атаковала дронами. Произошло попадание в терминал "Новой почты" в регионе, в результате чего на объекте начался пожар. Кроме того, ГСЧС сообщает об одном погибшем в регионе.

Кроме того, под массированным ударом РФ оказался Львов. Там оккупанты поразили дом, где продолжается разбор завалов. Всего в городе в результате удара пострадало около 20 человек, отметил мэр Львова Андрей Садовый.

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