Появились спутниковые снимки новых окопов, которые Россия подготовила для обороны оккупированного Крыма. Снимки компании Planet Labs публикуют журналисты проектов Крым.Реалии и "Схемы".
На кадрах с космоса можно увидеть новые сооружения возле села Филатовка, КПВВ Армянск, Красноперекопска и в Джанкойском районе. В общем, российская армия построила многочисленные линии обороны от административной границы из Украины до Джанкоя.
Большая часть окопов, согласно снимкам, возведена армией РФ уже после ее отступления из Херсона.
В северной части Крыма видно, что российские военные нередко возводят фортификации вплотную к селам или даже в самых населенных пунктах. Эксперты отмечают, что население этих сел - в опасности. Ведь если будут идти боевые действия, то россияне фактически используют их в качестве щита.
Контрнаступление ВСУ - какие препятствия подготовила РФ
Украина не скрывает, что намерена освобождать Крым военным путем. В первые дни июня ВСУ начали активно продвигаться вдоль линии фронта, что западные аналитики расценили как начало давно обещанного контрнаступления.
Правда, после сообщения об освобождении за первую неделю 7 населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областях аналитики констатируют угасание "импульса" контрнаступления, что может объясняться несколькими факторами.
Проблемой для ВСУ остаются оборонные укрепления врага по всей линии фронта и заминированные противником территории, а особенно в участке так называемого "сухопутного коридора" в Крым.
Кроме того, создают проблему системы РЭБ и российская боевая авиация, которая за последнюю неделю заметно участила полеты над линией фронта, чтобы предотвратить продвижение ВСУ.
Эти факторы на практике оказались большой проблемой. Например, 47-я бригада ВСУ во время таких атак у Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard, а в 37-й - из почти 50 человек после штурмов остались 20 бойцов (другие либо ранены, либо убиты, либо захвачены в плен).
Тем не менее в Минобороны сегодня утром констатировали, что Украина перехватывает инициативу на поле боя.