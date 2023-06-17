Большая часть окопов, согласно снимкам, возведена армией РФ уже после ее отступления из Херсона.

Появились спутниковые снимки новых окопов, которые Россия подготовила для обороны оккупированного Крыма. Снимки компании Planet Labs публикуют журналисты проектов Крым.Реалии и "Схемы".

На кадрах с космоса можно увидеть новые сооружения возле села Филатовка, КПВВ Армянск, Красноперекопска и в Джанкойском районе. В общем, российская армия построила многочисленные линии обороны от административной границы из Украины до Джанкоя.

Большая часть окопов, согласно снимкам, возведена армией РФ уже после ее отступления из Херсона.

В северной части Крыма видно, что российские военные нередко возводят фортификации вплотную к селам или даже в самых населенных пунктах. Эксперты отмечают, что население этих сел - в опасности. Ведь если будут идти боевые действия, то россияне фактически используют их в качестве щита.

Контрнаступление ВСУ - какие препятствия подготовила РФ

Украина не скрывает, что намерена освобождать Крым военным путем. В первые дни июня ВСУ начали активно продвигаться вдоль линии фронта, что западные аналитики расценили как начало давно обещанного контрнаступления.

Правда, после сообщения об освобождении за первую неделю 7 населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областях аналитики констатируют угасание "импульса" контрнаступления, что может объясняться несколькими факторами.

Проблемой для ВСУ остаются оборонные укрепления врага по всей линии фронта и заминированные противником территории, а особенно в участке так называемого "сухопутного коридора" в Крым.

Кроме того, создают проблему системы РЭБ и российская боевая авиация, которая за последнюю неделю заметно участила полеты над линией фронта, чтобы предотвратить продвижение ВСУ.

Эти факторы на практике оказались большой проблемой. Например, 47-я бригада ВСУ во время таких атак у Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard, а в 37-й - из почти 50 человек после штурмов остались 20 бойцов (другие либо ранены, либо убиты, либо захвачены в плен).

Тем не менее в Минобороны сегодня утром констатировали, что Украина перехватывает инициативу на поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: