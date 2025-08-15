Люди, родившиеся в эти три месяца, начнут осень с невероятным везением

Вскоре романтическое летнее солнце постепенно уступит место уютной осенней атмосфере.

Когда летние деньки уходят в прошлое, уступая место мягким краскам осени, начинается время учебных планов. Астрологи считают, что люди, появившиеся на свет в три определенных месяца, входят в осенний сезон с особым настроем и притягивают удачные обстоятельства, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Сентябрь

Независимо от того, родились ли вы под знаком Девы, известной своей внимательностью к мелочам, или под знаком Весов, которые легко находят общий язык с людьми, этот сентябрь обещает вам многообещающий старт. Ваша энергетика усиливается: Меркурий завершает период ретроградности, что приносит ясность в общение и мышление, а Венера в гармонии с Юпитером открывает новые перспективы. Это время укреплять связи, проявлять лидерские качества и пробовать себя в новых проектах. Осень начнется с ярких событий, и впереди вас ждут приятные сюрпризы.

Август

Те, у кого месяц рождения август, сочетают харизму Льва с целеустремленностью Девы. Солнце и Меркурий усиливают вашу уверенность и проясняют цели, помогая сделать первые шаги к успеху в новом учебном сезоне. Сейчас особенно важно проявить инициативу - ваши усилия могут заметить и оценить люди, способные оказать поддержку в будущем. Космическая энергия этого времени вдохновляет на активные действия и дает силы для достижения долгосрочных результатов.

Май

Тельцы и Близнецы, чей день рождения приходится на май, в начале учебного года особенно привлекательны для удачи. Венера придает вам обаяния, а Меркурий - легкости в общении и свежих идей. Завершение ретроградного движения Меркурия и благоприятное соединение Венеры с Юпитером создают идеальные условия для учебных и творческих начинаний. Это время, когда стоит смело браться за новые проекты, заводить полезные знакомства и доверять своим внутренним ощущениям.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака будут на седьмом небе от счастья уже в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: