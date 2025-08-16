Ранее сообщалось, что встреча президентов состоится в формате "тет-а-тет".

Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина и пройдет в формате "три на три", а не "один на один". Лидеры будут беседовать с участием министров, сообщает Clash Report со ссылкой на Белый дом.

К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Кто будет с Путиным с российской стороны, не уточняется.

В Белом доме добавили, что министр обороны США Пит Хегсет, глава американского Минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник присоединятся к саммиту с РФ на расширенной двусторонней встрече и обеде.

Air Force One президента США Дональда Трампа приземлился на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже, где пройдут переговоры лидеров США и России. Путин должен приземлиться там же в районе 11 утра по местному времени (22:00 по Киеву), примерно через полчаса.

Кремль сообщал, что Трамп собирается лично встречать Путина.

Встреча Трампа и Путиным

Трамп заявил, что поймёт настрой Путина по первым двум минутам встречи, и предупредил, что если переговоры зайдут в тупик, он покинет саммит и заменит совместную пресс-конференцию "сольным выступлением".

Как отмечал CNN, безопасность саммита в конечном итоге обеспечивают американские секретные службы безопасности, которые тесно сотрудничают с ФСО.

По словам Трампа, сегодняшняя встреча на Аляске должна принести прекращение огня в Украине. Он предупредил, что если разговор с Путиным не задастся, то он просто покинет встречу.

