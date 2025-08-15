Лоукостер планирует увеличить количество рейсов и трудоустроить больше людей.

Лоукостер Ryanair в четверг, 14 августа, сообщил о намерении открыть новую базу в аэропорту Тирана, Албания, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что лоукостер с апреля 2026 года откроет новую базу с тремя новыми самолетами B737-800 в Тиране. Указывается, что с этой целью планируется инвестировать 300 млн долларов.

Отмечается, что благодаря этому решению, будет открыто более 3000 новых рабочих мест, из них 1000 - новых высокооплачиваемых рабочих мест для пилотов и бортпроводников.

Компания за счет новой базы в аэропорту Тирана хочет расширить долю рынка авиакомпании в Албании: база S26 будет выполнять более 450 рейсов в неделю по 33 маршрутам.

Также появится 10 новых маршрутов в Бирмингем, Дублин, Милан, Мальту, Неаполь, Пескару, Познань, Триест, Турин и Верону. Кроме этого, будет увеличена частота рейсов по 9 существующим маршрутам, таким как Бари, Лондон, Прага, Стокгольм и Варшава.

Более того, в течение следующих 5 лет авиакомпания намерена инвестировать в Албанию 600 млн долларов, чтобы увеличить количество самолетов до 6 единиц. Ожидается, что пассажиропоток в таком случае возрастет до более 5 млн пассажиров в год.

Также будет открыто более 20 новых маршрутов, а к 2030 году уже появится более 4000 рабочих мест при условии, если Албания сохранит свою политику низких затрат на доступ и нулевых налогов на авиацию.

В компании ожидают, что это решение будет продолжать стимулировать рост трафика и туризма, одновременно будут увеличены инвестиции и рабочие места.

С целью празднования открытия новой базы S26 - 3 самолетов в Тиране, Ryanair объявила о 3-дневной распродаже билетов. Детали можно узнать на официальном сайте компании.

Инциденты с Ryanair

Ранее УНИАН сообщал, что ирландский лоукостер Ryanair подал в суд на недисциплинированного пассажира, который нарушил порядок на рейсе RK5593 из Эдинбурга в Лансароте (Испания), в частности, употреблял алкоголь и оскорблял других пассажиров на борту. Указывается, что из-за его поведения пилот был вынужден вернуться в Эдинбург, а другие пассажиры понесли неоправданные неудобства. Суд Шотландии вынес этому пассажиру постановление о наказании в виде 225 часов общественных работ.

Также мы писали, что пилот Ryanair потерял сознание во время полета, когда выполнялся рейс из Барселоны в Порту. Сообщается, что он пришел в себя во время полета, и борт приземлился в Португалии в штатном режиме. Пилоту на месте оказали медицинскую помощь, в госпитализации он не нуждался.

