Последняя новинка из семейства S25 должна быть анонсирована в ближайшие недели.

Портал Android Headlines опубликовал серию качественных рендеров Samsung Galaxy S25 FE во всех цветах, которые окончательно раскрывают внешний вид бюджетного флагмана.

По данным источника, Samsung Galaxy S25 FE поступит в продажу в четырех расцветках: черной, темно-синей, ледяно-голубой и белой. Особо выделяется темно-синий оттенок, напоминающий новые раскладушки Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7.

У всех цветовых версий S25 FE боковые грани выполнены из алюминия серебристого оттенка. Samsung удалось сократить толщину рамок вокруг дисплея, благодаря чему смартфон стал немного компактнее и тоньше своего предшественника. В остальном дизайн почти полностью повторяет базовый S25.

Ожидаемые характеристики Galaxy S25 FE включают чип Exynos 2400e, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, батарейку 4900 мАч с быстрой зарядки до 45 Вт и дисплей на 6,7" с разрешением 2340×1080. Система камер будет включать 50-Мп основной сенсор (OIS), 12-Мп ширик и 8-Мп телевик (3x зум, OIS). Селфи-камера обновится с 10 до 12 Мп.

Кроме того, Samsung Galaxy S25 FE будет работать под управлением One UI 8 на базе Android 16 и предложит поддержку обновлениями до 2032 года.

Согласно актуальной информации, Samsung планирует выпустить Galaxy S25 FE в начале сентября. Производитель торопится, чтобы освободить место для других важных запусков во второй половине 2025 года. Предполагаемая цена – 679 евро (~33 000 грн)

Samsung подтвердила, что до конца года представит свой первый складывающийся втрое смартфон и "умные" очки для конкуренции с Meta. А ранее в этом месяца компания выпустила бюджетник Galaxy A17 – он будет получать обновления до 2031 года.

