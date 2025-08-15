Портал Android Headlines опубликовал серию качественных рендеров Samsung Galaxy S25 FE во всех цветах, которые окончательно раскрывают внешний вид бюджетного флагмана.
По данным источника, Samsung Galaxy S25 FE поступит в продажу в четырех расцветках: черной, темно-синей, ледяно-голубой и белой. Особо выделяется темно-синий оттенок, напоминающий новые раскладушки Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7.
У всех цветовых версий S25 FE боковые грани выполнены из алюминия серебристого оттенка. Samsung удалось сократить толщину рамок вокруг дисплея, благодаря чему смартфон стал немного компактнее и тоньше своего предшественника. В остальном дизайн почти полностью повторяет базовый S25.
Ожидаемые характеристики Galaxy S25 FE включают чип Exynos 2400e, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, батарейку 4900 мАч с быстрой зарядки до 45 Вт и дисплей на 6,7" с разрешением 2340×1080. Система камер будет включать 50-Мп основной сенсор (OIS), 12-Мп ширик и 8-Мп телевик (3x зум, OIS). Селфи-камера обновится с 10 до 12 Мп.
Кроме того, Samsung Galaxy S25 FE будет работать под управлением One UI 8 на базе Android 16 и предложит поддержку обновлениями до 2032 года.
Согласно актуальной информации, Samsung планирует выпустить Galaxy S25 FE в начале сентября. Производитель торопится, чтобы освободить место для других важных запусков во второй половине 2025 года. Предполагаемая цена – 679 евро (~33 000 грн)
Samsung подтвердила, что до конца года представит свой первый складывающийся втрое смартфон и "умные" очки для конкуренции с Meta. А ранее в этом месяца компания выпустила бюджетник Galaxy A17 – он будет получать обновления до 2031 года.