Российский морской порт "Оля" в Астраханской области, по которому накануне нанесли удар Силы обороны, принимает военные грузы из Ирана, в частности артиллерийские боеприпасы. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире на Radio NV.

"Там не только боеприпасы, но и определенные комплектующие есть. Но боеприпасы - это та статья, которая поставляется из Ирана. В частности 130-мм для пушек, которые есть на вооружении у российской армии. Они были сняты с хранения, 50-х годов изготовления. Но они достаточно дальнобойные, чтобы хоть как-то нивелировать преимущество западной артиллерии. В Иране эти боеприпасы производятся и РФ поставлялись. Это меньше, чем объемы Северной Кореи, но они были", - сказал Попович.

Он также отметил, что Украина начала наносить системные удары по территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам Москвы.

"Сегодня Сызрань, вчера по Волгоградскому НПЗ ударили, до этого еще. Каждую ночь наносятся удары по объектам нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Одно из последствий этих ударов - это то, что увеличивается стоимость топлива - это и гражданский сектор и бюджет. То есть это удары по болевым точкам России. Это тоже переговорная позиция", - добавил Попович.

Также эксперт отметил удары по городу Енакиево на временно оккупированной территории Донецкой области. Целью атаки стал пункт управления 132 отдельной мотострелковой бригады 51 армии вооруженных сил РФ. И именно эта бригада вела наступление на Доброполье, отметил Денис Попович.

"Этот удар очевидно направлен на нарушение управления этими малыми группами. Которые прорвались в район Доброполья. Это направлено на то, чтобы нарушить управление этими группами. А это очень важно, поскольку во время этого прорыва они очень существенно пользовались направлениями. Ими очень сильно руководили и неплохо направляли", - пояснил Попович.

Удары по РФ: важные новости

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 15 августа Силы обороны Украины поразили ряд важных российских объектов. Кроме пункта управления РФ в Енакиево, был также нанесен удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области - одному из крупнейших НПЗ "Роснефти". Эти действия Сил обороны Украины направлены на подрыв военно-экономического потенциала российских оккупантов.

Также мы писали, что после успешных атак украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже в России обновила исторический рекорд. Указывается, что ее стоимость по итогам торговой сессии 12 августа выросла на 0,44%.

