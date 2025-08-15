Выбранные вами слова могут создать впечатление, что вы сильный и способный или наоборот — нерешительный.

Можно ли с помощью слов транслировать профессионализм, уверенность и надежность? Можно. Но слишком часто мы делаем прямо противоположное. Вместо этого мы используем язык, умаляющий нас самих. В итоге это подрывает нашу репутацию в глазах коллег и даже клиентов, заявляет Лоррейн К. Ли, спикер и автор книги Unforgettable Presence.

Она описывает худшие фразы, которые подрывают уверенность в нас, и объясняет, почему они мешают другим воспринимать нас всерьез, пишет Inc.

"Я думаю".

Этой фразой злоупотребляют многие. Чаще всего она служит способом "подстелить соломку". Если окажется, что мы ошиблись, то вроде бы и ничего страшного: мы же только думали, что это верно.

Но именно поэтому слушатель и не обязан воспринимать вас всерьез, если вы начинаете с "я думаю". Если вы точно знаете, что это факт — так и скажите. Если вы верите, что это правда — используйте "я верю". А если вы просто предполагаете — честно скажите, что это догадка.

"Извините, что беспокою"

Такой оборот, как пишет Ли, "обесценивает ваше сообщение еще до того, как его кто-то прочитает". Скорее всего, то, о чем вы просите, входит в круг обязанностей и ваших, и собеседника. Значит, нет повода извиняться. Если же вы просите об особой услуге, лучше сказать: "Я был бы очень благодарен" или "Это сильно помогло бы мне".

Фраза "Извините, что беспокою" дает понять, будто разговор с вами или помощь вам — пустая трата чужого времени. А это последнее впечатление, которое вам нужно производить.

"Просто хотел уточнить"

Слово "просто" обесценивает все, что следует за ним. Если вы не хотите, чтобы ваши слова проигнорировали, уберите его. Не заменяйте ничем.

Фраза "Просто хотел уточнить, что срок завтра" становится куда весомее без "просто": "Хотел уточнить, что срок завтра". Как отмечает Ли, ""просто" — один из худших слов-паразитов".

"Я не эксперт"

Обычно после этого идет "но…", а дальше — ваше мнение. Но оно будет иметь больше веса, если вы заранее не подчеркнете собственное "невежество". Вероятнее всего, собеседники и так знают, кто вы и какой у вас опыт. Эксперт вы или нет — раз уж вас слушают, значит, есть причина.

Лучший заменитель этой фразы — отсутствие фразы вообще. Просто выскажите свое мнение и дайте словам звучать самим за себя.

"Рад помочь с чем угодно"

Как предупреждает Ли, такая формулировка "рискует превратить вас в человека на подхвате для случайных мелких задач". Гораздо полезнее предложить конкретную помощь, исходя из своих навыков и предпочтений.

Вместо расплывчатого "рад помочь" попробуйте так: "У меня есть опыт в SMM, я вел кампанию для нашего последнего продукта. Хотите, я подготовлю кампанию для вашего нового проекта?" Так вы быстрее поймете, насколько ваши умения совпадают с чужими запросами. И при этом избежите работы, которую ненавидите.

