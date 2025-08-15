Премьер Великобритании Кир Стармер также одобрил использование истребителей Королевских ВВС для патрулирования неба над Украиной совместно с союзниками.

Великобритания намерена направить первых военнослужащих в Украину уже в первую неделю после достижения теоретического перемирия с Россией. Об этом пишет The Daily Telegraph.

По информации издания, существует план, согласно которому сотни британских военных инструкторов и инженеров войдут в страну в случае приостановки боевых действий, чтобы помочь восстановить украинские вооруженные силы.

Премьер Великобритании Кир Стармер также одобрил использование истребителей Королевских ВВС для патрулирования неба над Украиной совместно с союзниками, чтобы гарантировать, что Россия не нарушит перемирие.

Министр обороны Джон Хили подчеркнул готовность Великобритании отправить британских солдат и заявил, что они дадут отпор в случае нападения.

"Это означало бы значительное усиление роли Великобритании в оказании помощи Киеву в отражении российской угрозы в отношении Украины, что повлекло бы за собой риски для тех, кто находится там. Эти планы разрабатывались месяцами совместно с европейскими союзниками в рамках инициативы, получившей название "Коалиция желающих", но на этой неделе приобрели особую актуальность", - пишет издание.

Хили, который принимал непосредственное участие в военном планировании того, что последует за объявлением о прекращении огня, подтвердил готовность Великобритании развернуть войска.

Отмечается, что отправка британских войск в течение недели после прекращения огня послужит сигналом о том, что Запад не отвернется от Киева. Потребуется ещё много недель, чтобы увеличить вклад Великобритании в миротворческие усилия. Хили сказал:

"Как заявил премьер-министр, в условиях прекращения огня мы готовы разместить британские войска на территории Украины. Это отчасти для того, чтобы успокоить украинцев, но также и для обеспечения безопасного воздушного пространства, безопасного морского пространства и укрепления мощи украинских сил. Потому что, в конечном счёте, лучшим и самым мощным сдерживающим фактором против повторного вторжения России или её перегруппировки и возобновления агрессии против Украины является способность Украины постоять за себя, победить, сдержать и защитить себя".

The Telegraph исходит из того, что Великобритания будет действовать быстро, если между Украиной и Россией будет достигнуто соглашение о прекращении огня и оно вступит в силу.

Первые британские солдаты отправятся на Украину в течение недели, и о развертывании войск, вероятно, будет объявлено публично, чтобы показать России, что Запад не отворачивается от Киева.

"Пройдут ещё много недель, прежде чем будет реализован весь масштаб запланированных действий, включая отправку самолётов "Тайфун" и F-35 на патрулирование в небе над Украиной", - отмечают журналисты.

"Коалиция желающих" - детали

Премьер-министр впервые заявил о готовности Великобритании разместить войска на территории Украины для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня ещё в феврале.

В последующие месяцы военные планировщики регулярно обсуждали за кулисами практические аспекты работы "коалиции добровольцев" в случае приостановки боевых действий.

Стармер заявил на этой неделе, что оперативные планы коалиции, включая создание совместного штаба во Франции, готовы к реализации.

Сосредоточение сухопутных войск коалиции на укреплении украинских вооружённых сил, а не на укомплектовании каких-либо новых линий фронта, объявленных в рамках прекращения огня, снизит опасность для британских военнослужащих, находящихся на местах.

