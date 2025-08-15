'Лишь бы не изменился вектор Трампа': военный о том, чего ждать от переговоров на Аляске

Сейчас США могут вместе с Украиной забрать у россиян возможность вести эту войну, считает Юрий Федоренко.

На фоне встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Путина, несется очередной "информационный ураган", который может принести Украине "несколько негативные результаты". Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал Юрий Федоренко, (позывной "Ахиллес") командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

"Основной целью этой встречи должна стать стала поддержка США Украины. И последовательная политика по давлению на Россию, в частности, путем внедрения тяжелых санкций. Так должно было бы быть, США должны были бы показать свои мускулы, свои аргументы и конкретные намерения: если вы будете продолжать убивать украинцев, уничтожать украинские поселки и города, продолжать боевые действия, то России "не сдобровать", - сказал Федоренко.

Он пояснил, что это был бы положительный вариант для Украины. Однако ранее Трамп не придерживался обещаний по внедрению санкций против России. И поэтому на этот раз также могут быть определенные проблемы.

"Может случиться, что сейчас в частном разговоре так называемый президент Путин убедит президента Трампа в том, что необходимо сотрудничать в экономическом плане, расширять это сотрудничество и не надо помогать Украине. Это единственные опасения, которые есть в эту минуту. Чтобы не изменился вектор деятельности президента США", - добавил Федоренко.

В то же время он отметил, что санкционное давление на Россию позволило бы лишить Москву ресурса для найма своих военнослужащих.

"Российская армия - наемная. Они почти не проводят насильственной мобилизации. Там социальные элементы, которых где-то задержали, люди из мест лишения свободы. А также граждане РФ, которые охотно идут воевать против Украины за подъемные и потенциальную компенсацию. Чтобы Россия не имела возможности нанимать наемников, платить компенсацию, производить оружие, должно быть двустороннее движение. Первая часть зависит от Трампа - это экономическое давление на Россию, закручивание нефтяного вентиля. А второе - это возможность для Украины развивать наши технологии", - пояснил Федоренко.

Переговоры в США: что известно

Как сообщал УНИАН, накануне встречи с Путиным, президент США сделал ряд заявлений. В частности он сказал, что во время встречи будет обсуждаться вопрос обмена территориями, но конкретные решения по этому поводу будет принимать Украина.

Кроме того, президент США пригрозил, что Россия получит новые санкции, если мирного соглашения не будет. Также Трамп заявил, что США предоставят Украине определенные гарантии безопасности совместно со странами Европы, но это не будет сделано под эгидой НАТО.

