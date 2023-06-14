Во время первых полутора часов наступления оккупанты обстреливали защитников непрерывным артогнем, который, по словам солдат, пробивал бронемашины AMX-10 RC.

37-я бригады ВСУ с обученными на западной технике экипажами во время прорыва обороны оккупантов понесла большие потери. Боец под позывным "Дровосек" рассказал The Washington Post о высокой цене, которую платят военные во время штурмов. Тем не менее, ВСУ готовы освобождать территорию несмотря ни на что.

"Дровосек" видел, как двое мужчин в его машине сильно истекали кровью: один потерял руку, когда звал свою семью. "Дровосек" заполз в воронку, но осколки мины прошли сквозь землю и пробили ему плечо. "Мы остались там, в поле, без танков и тяжелой бронетехники. Нас обстреливали из минометов с трех сторон. Мы ничего не могли сделать", - сказал "Дровосек.

По его словам, в группе из около 50 людей 30 не вернулись - были убиты, ранены или взяты в плен противником. Пять единиц бронетехники подразделения были уничтожены в течение первого часа.

Разведывательный удар 37-й бригады в конечном итоге помог другим украинским бригадам освободить четыре села в Донецкой области.

Во время первых полутора часов наступления россияне обстреливали подразделения 37-й бригады непрерывным артиллерийским огнем, который, по словам солдат, пробивал бронемашины AMX-10 RC. Эти так называемые легкие танки были недостаточно бронированными, чтобы защитить солдат, и их приходилось размещать сзади, а не впереди.

"Все ожидали, что у нас будет какая-то поддержка, но, к сожалению, ее почему-то не было", - сказал "Дровосек". По его словам, у его командира было мало опыта, и он рассчитывал на помощь артиллерийских частей. "Но он смутился, когда увидел, что ее нет".

Наконец, после двухчасового обстрела у русских закончились боеприпасы или они были измотаны боем. Украинские силы воспользовались моментом, заняли позиции своих врагов и отбили часть территории.

Миссия, какой бы жестокой она ни была, отвлекла российские силы, позволив Украине атаковать с других флангов. После первоначального наступления 37-й другие бригады помогли освободить четыре села. "Да, мы принесли жертву. Но взамен мы получили результат", - сказал он.

Более того, военные не настроены сдаваться. "Мы должны продолжать двигаться вперед. Мы боимся смерти, но понимаем, что у нас нет другого выбора. Нам нужно пойти и выбросить врага отсюда", - сказал другой солдат этой бригады.

Контрнаступление ВСУ - главное

По данным Института изучения войны, украинские силы продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и 13 июня осуществили дальнейшие ограниченные территориальные завоевания.

Оккупанты продолжили наступать на участке Авдеевка - Донецк и перебрасывают туда дополнительные силы, освобожденные после подрыва Каховской ГЭС, с левого берега Херсонской области.

Согласно утренней информации Генштаба, за последние три дня Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километра.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка.

По словам украинских военных, Россия несет очень большие потери. Хотя и у Украины есть потери - известно о поражении российской артиллерией первых Leopard и Bradley в бою под Запорожьем.

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