Саммит на Аляске, вероятно, заставит Дональда Трампа окончательно определиться с тем, планирует ли он и дальше играть роль "нейтрального арбитра" между Украиной и РФ, или все же станет партнером Киева в сдерживании российской агрессии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на мнения экспертов.

Автор публикации отмечает, что на Аляске речь пойдет не о том, где проляжет российско-украинская граница, а в целом о том, должна ли существовать независимая суверенная Украина или нет.

"И поэтому господину Трампу, возможно, придется сделать фундаментальный выбор: будет ли он "нейтральным арбитром" в этом конфликте, или партнером в обороне Украины, роль, от которой он последовательно отказывался", - пишет NYT.

Издание приводит мнение опытного американского дипломата Николаса Бернса, который считает сегодняшнюю встречу на Аляске "важнейшим саммитом США и России за последнее поколение". Он отмечает, что очевидной целью Путина является посеять раздор между США и их союзниками по НАТО. Для этого российский диктатор попытается убедить Трампа принудить Украину к территориальным уступкам и сокращению своей армии.

По мнению Бернса, то, как поведет себя Трамп с Украиной сейчас, покажет всем также, готов ли он на самом деле помочь Тайваню в случае китайского вторжения.

Сам Трамп успел заявить, что он хочет выслушать, что на уме у Путина. Однако Стивен Сестанович, ученый Совета по международным отношениям, считает это объяснение не похожим на правду, поскольку эти двое уже успели много поговорить друг с другом с начала года. Украина и остальная Европа тоже не хотят, чтобы Трамп стал просто слушателем для Путина, добавил Сестанович.

"Они не хотят, чтобы президент узнал, что на уме у Путина. Они хотят, чтобы он попытался это изменить", - отметил аналитик.

Как писал УНИАН, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, которая является одним из самых ярых политических врагов Трампа, готова поддержать присуждение ему нобелевской премии мира. Однако лишь при условии, что он закончит войну в Украине на условиях Киева.

Также мы приводили заявление самого Трампа, которое он сделал в самолете по дороге на Аляску. Президент США сообщил, что обсудит с Путиным территориальные вопросы, но решение здесь будет принимать Киев.

