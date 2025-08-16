В то же время, президент США допускает, что еще одна встреча с Путиным может состояться, но не в Москве.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не принял приглашение российского диктатора Владимира Путина встретиться в Москве. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Трамп сказал во время совместной пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска).

В частности, Трамп завершая произносить свою часть речи, поблагодарил российского диктатора за встречу и отметил:

"Мы с вами будем говорить очень скоро, и вероятно, снова вскоре увидимся с вами".

На эти слова Путин отреагировал предложением, что в следующий раз это должно произойти в Москве.

Видео дня

При этом, Трамп назвал это предложение "интересным", но точно не знает, произойдет ли это. По его словам, это бы вызвало противоречивую реакцию.

"Но я бы мог представить, что это вероятно произойдет", - добавил Трамп.

Встреча Трампа и Путина

Как сообщал УНИАН, Трамп ранее сообщил, что пока нет никакого соглашения с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении боевых действий в Украине после встречи на Аляске.

Президент России поднялся по трапу на борт своего самолета, помахал рукой и зашел внутрь, передают информагентства. Перед этим и после переговоров с Трампом он возложил цветы к мемориалу советским военным.

Вас также могут заинтересовать новости: