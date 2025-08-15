'Время завершать войну, но Россия должна сделать шаги': Зеленский о встрече на Аляске

Зеленский рассказал, что российская армия пытается обеспечить своему руководству лучшие позиции на переговорах и поэтому несет значительные потери.

На Покровском направлении украинские войска противодействуют попыткам российских сил закрепиться, есть успехи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщив, что провел Ставку, на которой речь шла о трех ключевых вопросах.

"Фронт, в частности Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Есть успехи", - отметил он.

По словам главы государства, очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья.

"Сегодня есть решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области. Отдельное внимание - позициям в Запорожской области", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что российская армия продолжает нести значительные потери, "пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске".

"Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации", - отметил он.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о развитии системы контрактов в Силах обороны и о финансировании Сил обороны и безопасности Украины в 2025-2026 годах.

"При любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности. Приоритет - развитие именно контрактной армии", - отметил Зеленский.

Он добавил, что ожидает сегодня же доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске.

"Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи на Аляске, в частности будет обсуждаться вопрос обмена территориями, но конкретные решения по этому поводу будет принимать Украина.

По его словам, Штаты предоставят Украине определенные гарантии безопасности совместно со странами Европы, но это не будет сделано под эгидой НАТО.

