Перечислены места, где на вашем дворе могут жить и размножаться клещи.

Многие летом любят ходить босиком по траве в собственном саду или гулять с домашними любимцами на природе. Однако, после таких прогулок можно найти у себя или у домашнего любимца клещ. Какие места в вашем саду являются идеальными для клещей, рассказывает Homes Gardens.

Опавшие листья

Клещи любят влажные места, поэтому кучи опавших листьев как раз для них являются идеальным местом. Когда листья разлагаются, они становятся влажными, а клещей это защищает от высыхания во время жары и обеспечивает им тепло и защиту, необходимые для перезимовки, когда происходит резкое снижение температуры воздуха. Поэтому, следует убирать кучи листьев, чтобы не допустить размножения клещей в этом месте.

Видео дня

Высокая трава

Издание указывает, что, пожалуй, большинство людей знают, что самый высокий риск, что вас укусит клещ существует во время прогулки через высокую траву. На аккуратно подстриженном газоне они также могут существовать, но редко. Поэтому, уход за газоном должен включать не только кошение, но и аэрацию.

Компостные ямы или ящики

Переполненные или грязные компостные ящики, еда, выпавшая из кормушек для птиц, незащищенные корнеплоды в огородах могут привлечь грызунов, в частности, крыс и белок, которые нередко являются носителями клещей. Также нередко и лисы могут занести в сад этих паразитов, поэтому стоит обезопасить свой двор и от этих незваных гостей.

Дрова

Если вы во дворе храните дрова, то должны знать, что они также могут там жить. Нередко, клещи попадают от животных, когда те лежат на кусках древесины. Поэтому, лучше накрывать дрова, например, брезентом, но следует убедиться, что воздух хорошо циркулирует, чтобы дрова не загнили.

Кусты и заросшие деревья

Так как заросшие деревья и кусты мешают прямому воздействию солнечных лучей на газоны, в тени вполне могут жить и размножаться клещи. Поэтому, стоит также и по этой причине своевременно делать обрезку деревьев и ухаживать за кустами во дворе.

Полезные советы по борьбе с клещами

Ранее УНИАН сообщал, что врач-инфекционист Лариса Мороз рассказала, что инкубационный период с момента укуса клеща до появления симптомов болезни может длиться до 7-10 дней. Мороз поделилась, что если клеща вытащили в течение 48-72 часов, вы можете провести под наблюдением врача профилактику - две таблетки Доксициклина.

Также мы писали, что клещи не любят определенные запахи. Чтобы их заставить покинуть ваш участок, стоит сделать спрей из воды и эфирных масел эвкалипта, лаванды и чайного дерева. Этой жидкостью нужно обработать места, где видели клещей. Отмечается, что более жестким вариантом будет смесь воды с уксусом (1 к 1), которой нужно опрыскать поверхности.

Вас также могут заинтересовать новости: