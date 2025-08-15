Соглашение, которое заключили в 2021 году, разорвали 10 июля этого года.

Компания "Росморпорт" разорвала контракт с Онежским судостроительным заводом на строительство двух "инновационных" ледоколов. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает The Moscow Times.

Соглашение заключили в 2021 году. Сумма контракта составляла 18,5 млрд российских рублей (200 млн долларов).

Причиной разрыва сделки стали санкции. Изначально предполагалось, что суда построят по субподряду на турецкой верфи Kuzey Star Shipyard, однако этот план был сорван из-за вторжения РФ в Украину.

Для судов хотели использовать европейские комплектующие, в частности, винто-рулевую колонку от компании АВВ и главный дизель-генератор от компании Wartsila. Закупить их стало невозможно из-за санкций.

Ранее "Росморпорт" выплатил Онежскому судостроительному заводу аванс в размере 9,27 млрд рублей (116 млн долларов). Предприятие обязали вернуть эти средства в течение пяти рабочих дней после того, как контракт был расторгнут.

Само судно разработало бюро "Балтсудопроект". Речь идет о 95-метровом ледоколе мощностью 12-14 МВт класса Icebreaker7, который может передвигаться в сплошном льду толщиной до 1,5 м как на дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе. Подобные суда в России ранее не создавали.

Суда должны были круглогодично эксплуатироваться в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а также в Северном Ледовитом океане в летне-осенний период.

Российский флот ледоколы - последние новости

Российский ледокольный флот насчитывает 41 судно, включая 34 дизель-электрических и семь атомных ледоколов. Наиболее мощные из них (по 60 МВт каждое) создают на Балтийском заводе, который принадлежит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Напомним, недавно ОСК начала увольнения из-за финансовых трудностей. А еще ранее стало известно, что компания Samsung отказалась строить ледоколы для РФ и начала требовать компенсаций.

При этом россияне продолжают реализовывать амбициозную программу, которая предусматривает создание "самого мощного атомного ледокола в мире". Его хотят ввести в эксплуатацию примерно в 2030 году.

