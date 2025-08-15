Затонувший 40 млн лет назад остров в Атлантике сейчас меняет игру на рынке полезных ископаемых

Бразилия может стать крупным игроком в поставках аккумуляторов.

Правительство Бразилии официально запросило расширение своего континентального шельфа, чтобы включить в него территорию Рио-Гранде - возвышение океанического дна в Атлантическом океане.

Как пишет Indian Defence Review, это позволило бы Бразилии претендовать на суверенные права над морским дном, в частности на огромные запасы полезных ископаемых, находящихся в нем. Считается, что этот район богат теллур , никель , кобальт и особенно литий - минералы, критически важные для создания аккумуляторов и других технологий зеленой энергетики. Издание отмечает, что если Бразилии будет предоставлен эксклюзивный доступ, она может стать центральным игроком в мировой цепочке поставок зеленой энергии, контролируя один из немногих известных подводных регионов с крупными месторождениями лития.

Это стало возможным после того, как Рио-Гранде признали затонувшим островом. Поэтому юридически Бразилия может претендовать на территорию, которая сейчас находится под юрисдикцией Международного органа по морскому дну (ISA), относящегося к ООН.

Факт того, что Рио-Гранде является остатками острова, а не плато, как считалось ранее, доказывает геологическое исследование, опубликованное в Scientific Reports. Исследование океанического дна провел Университетом Сан-Паулу в сотрудничестве с британскими исследователями из Национального океанографического центра.

Команда геологов обнаружила, что часть морского дна Южной Атлантики, которая ранее считалась вулканическим плато, на самом деле является остатками огромного тропического острова. Он стоял над уровнем моря более 40 миллионов лет назад. По оценкам, высота горы над уровнем моря достигала 2000 метров. А сейчас он погружен на глубину 650 метров - вероятнее всего в результате тектонического проседания. То, что эта часть Атлантики была островом, доказывают полосы красной глины - типа почвы, который обычно образуется во влажных тропических условиях. Исследователи обнаружили, что глина зажата между затвердевшими потоками лавы на морском дне.

"Эта глина не происходит с континентов или глубоководных течений. Ее расположение и минеральный состав свидетельствуют о том, что она образовалась на месте, когда остров был над уровнем моря и подвергался воздействию тропического выветривания в течение миллионов лет", - сказал ведущий исследователь Университета Сан-Паулу Луиджи Жоване.

Чтобы обеспечить себе территориальные права, Бразилия должна доказать, что регион является естественным продолжением ее континентального шельфа и что добыча может осуществляться устойчивым путем.

Чем известно Рио-Гранде

Как писал УНИАН, вулканическое плато Рио-Гранде-Райз расположено на расстоянии примерно 1300 километров от побережья Бразилии. Ученые уверены, что на Рио-Гранде-Райз сконцентрированы крайне ценные редкоземельные элементы, в частности, иттрий. Он нужен для аэрокосмической, автомобильной и многих других отраслей.

