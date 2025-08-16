Они, анализируя так называемый "язык тела", отмечают, что президенты встретились "как друзья".

Западные СМИ активно обсуждают начало саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске.

Они, анализируя так называемый "язык тела", отмечают, что президенты встретились "как друзья".

Reuters пишет, что "Трамп и Путин приветствовали друг друга как старые друзья; сказать, что их прием был теплым было бы почти преуменьшением".

"Пока язык тела на саммите был каким угодно, но только не холодным. Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США несколько раз аплодировал, приветствуя его на территории США впервые за 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину Трампа. Позже, когда они сели за стол переговоров, Трамп и Путин обменялись улыбками", - говорится в статье CNN.

Отмечается, что Путин известен тем, что выражает свое отношение к происходящему через позу. Экс-президенты США отмечали его привычку сутулиться во время встреч, что служило признаком его незаинтересованности, но на Аляске он не сутулился. CNN добавляет:

"Улыбающийся Владимир Путин выглядывал из окна бронированного лимузина президента Дональда Трампа, когда они проезжали мимо ряда камер у взлётно-посадочной полосы на Аляске".

The New York Times отмечает, что Трамп устроил Путину множество приветственных мероприятий - пролет военных самолетов, красная дорожка, президентское рукопожатие и поездка в его президентском лимузине. Трамп даже аплодировал Путину, когда тот приближался к нему по красной дорожке.

Телеканал NBC News сравнил и назвал "абсолютно разными" приветствия Дональдом Трампом диктатора Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

По версии NBC, "теплое" приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он "не выказал должного уважения".

Встреча Трампа и Путина

Переговоры в узком составе (два президента и четыре их советника) продолжаются уже более двух часов. Что на них обсуждают и когда они закончатся, неизвестно. Кремль объявил, что к переговорам присоединится министр обороны Андрей Белоусов.

Одна из журналисток на английском языке выкрыкнула: "Президент Путин, вы перестанете убивать мирных людей?", пока Путин и Трамп стояли перед репортерами на красной дорожке. Путин сделал удивленное лицо и показал жестом, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Неназванный европейский чиновник в разговоре с CNN выразил облегчение из-за отмены переговоров Путина и Трампа в формате "один на один". Это, "вероятно, обнадеживает", сказал он. Белый дом назвал встречу Путина и Трампа "исторической".

