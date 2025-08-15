Этот тест предлагает сделать простой выбор, который поможет раскрыть некоторые стороны вашей личности.

Перед вами - четыре девушки с разным цветом волос: черным, светлым, каштановым и рыжим. Выберите ту, которая нравится вам больше всего - этот психологический тест покажет, что ваш выбор говорит о ваших сильных сторонах, особенностях характера и даже о том, как вы общаетесь с другими.

Какой цвет волос вам нравится - тест по картинкам

Сделайте выбор, долго не раздумывая - возможно, такой ж цвет волос и у вас, а может, вы мечтали о другом.

Черные волосы

Если вы выбрали девушку с черными волосами, это говорит о том, что вы - решительный, чувствительный человек, но очень сдержанный.

Вы неохотно делитесь своими переживаниями или радостями, и часто именно вы можете внимательно выслушать других, но при этом сами остаетесь загадкой.

Вы интересуетесь темами, которые помогают заглянуть вглубь души - психологией, искусством, религией. В людях вы цените честность и силу, а оцениваете их по поступкам.

Светлые волосы

Если вы выбрали девушку со светлыми волосами, это значит, что вы умеете быть привлекательным и искренним человеком.

Вы открыты и притягиваете других своей искренностью и обаянием. Вы очень заботитесь о своей внешности - для вас важно производить приятное впечатление и чувствовать себя уверенно. Но при этом вы не очень доверяете людям с первого знакомства, а сначала присматриваетесь к ним.

Вам легко даются математика и естественные науки, вы логично мыслите, видите взаимосвязи и можете найти решение там, где другие теряются.

Каштановые волосы

Если вы выбрали девушку с каштановыми волосами, это говорит о том, что вы обладаете ровным и спокойным характером.

Вы уравновешены, терпеливы, общительны. Легко заводите друзей – ваша открытость и умение слушать делают вас приятным собеседником. И еще у вас есть особый талант: находить выход из, казалось бы, безвыходной ситуации, когда другие попросту опускают руки. За это вас ценят окружающие.

Рыжие волосы

Если вы выбрали девушку с рыжими волосам, это говорит о том, что у вас взрывной характер.

Вы отличаетесь нервозностью, эмоциональностью, импульсивностью и, порой, непоследовательностью, чем можете привлекать окружающих. Иногда непредсказуемость делает вас интересным собеседником.

Также вы считаете свое мнение очень важным и готовы отстаивать его до конца, даже если неправы. Ваш двигатель - ваши эмоции.

Помните, что такие тесты личности не имеют научной основы, но могут стать интересным и полезным способом лучше узнать себя.

