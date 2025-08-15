Их можно посетить на экскурсии с гидом.

В Европе есть несколько по-настоящему жутких заброшенных деревень, которые напоминают декорации к фильмам ужасов, и которые будто застряли во времени. Express расказывает о четырех таких объектах, о которых мало кто знает, но которые стоит посетить и исследовать, чтобы пощекотать себе нервы.

Крако, Италия

Крако был основан греческими поселенцами в VI веке до нашей эры и позже стал укреплённым средневековым поселением. Его упадок начался в 1963 году с оползней, вызванных нестабильной инфраструктурой, за которыми последовали наводнения в 1972 году и землетрясение в 1980 году. Хотя в течение многих лет он был частично заселён, в конечном итоге он был заброшен. Сегодня многие здания — церкви, башни и дома — всё ещё стоят, привлекая кинематографистов и туристов. Крако можно посетить в ходе экскурсии с гидом, чтобы полюбоваться на город, застывший во времени.

Хумац, Хорватия

Расположенный на острове Хвар, Хумац был сезонной деревней, где в основном занимались земледелием и скотоводством. В XX веке он постепенно опустел, поскольку люди перебрались в близлежащие города. Каменные дома, часовня и винокурня прекрасно сохранились в окружении нетронутой природы.

Хотя он необитаем, он открыт для посетителей: предлагаются экскурсии с гидом и небольшой музей, демонстрирующий сельскую жизнь Хорватии. Тихий и живописный, Хумац производит впечатление скорее застывшего, чем забытого.

Тайнхэм, Англия

До 1943 года Тайнхэм в графстве Дорсет был тихой английской деревней с населением около 225 человек. Во время Второй мировой войны военные реквизировали землю для учений, потребовав от жителей покинуть деревню, обеща, что они смогут вернуться, но обещание так и не было выполнено.

Деревня застыла во времени: школа, церковь и дома до сих пор стоят в руинах. Сегодня Тайнхэм открыт для посетителей, предлагая захватывающий взгляд на сельскую общину, жизнь которой была приостановлена войной и так и не возобновилась.

Сфендили, Греция

Сфендили была небольшой критской деревней, существовавшей в XVI веке. Сейчас она частично затоплена из-за строительства плотины Апоселемис. Жители деревни были переселены в начале 2000-х годов, и руины иногда появляются из-под воды, когда ее уровень падает. Её прозвали "Критской Атлантидой", и её зловещие, полузатонувшие руины представляют собой сюрреалистическое зрелище для туристов.

Раньше УНИАН рассказывал о 7 заброшенных селах в Украине, которые стоит посетить.

