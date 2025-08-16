Путин снова повторил лживые утверждения, что якобы Украина создает угрозу российской безопасности.

Российский диктатор и инициатор войны против Украины Владимир Путин не изменил своих тезисов о войне России против Украины после встречи з президентом США Дональдом Трампом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует заявление Путина на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже (Аляска).

Путин снова оправдывал войну России против Украины выдуманными тезисами, которые звучали и раньше. Массовые убийства граждан Украины и разрушение украинских городов российской захватнической армией Путин назвал "украинским конфликтом".

"Как вы знаете, одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Мы видим стремление администрации США, и лично президента Трампа, содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки", - сказал Путин.

Также Путин снова повторил лживые утверждения, что якобы Украина создает угрозу российской безопасности.

В частности, как заявил Путин, "события в Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности".

При этом, российский диктатор сказал, что "мы всегда считали, и считаем украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях".

"У нас одникорни и все происходящее для нас - это трагедия и тяжелая боль", - заявил Путин.

В этой связи он сказал, что его страна "искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец". Путин сказал:

"Но, при этом, мыубеждены, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер - должны быть устранены все первопричины кризиса… Обеспечен всех законных озабоченностей России".

При этом, Путин утверждает, что он согласен з Трампом в том, что "безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины".

По его словам, ему хочется надеться, что "достигнутые нами понимания позволят приблизится ктой цели и откроет дорогу к миру в Украине".

"Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе ине станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающейся прогресс", - сказал Путин.

Встреча Трампа и Путина

Как сообщал УНИАН, Трамп сообщил, что в настоящее время нет никакого соглашения с Путиным касательно урегулирования войны в Украине после встречи на Аляске.

Переговоры продолжались больше двух с половиной часов. После них Путин и Трамп выступили перед прессой. Переговоры в расширенном формате были отменены. Совместный обед Путина и Трампа - тоже. Оба уже улетели с Аляски.

