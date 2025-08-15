В 2021 году он дебютировал в кино, снявшись в фильме "Дюна".

Британский актер, композитор и музыкант Бенджамин Клементин изменил слова своей песни, чтобы выразить поддержку Украине.

Фрагмент его выступления на этноэлектронном фестивале "Вирій.Простонеба" в Киеве опубликован в TikTok аккаунте theatre_more__. Во время исполнения песни "London" Клементин заменил "Лондон" на "Киев". Слушатели встретили это одобрительными возгласами.

Бенджамин Сент-Клементин является британским поэтом, мультиинструменталистом, музыкантом, композитором, актером и продюсером. Он действует в жанрах авангардной, экспериментальной поп-музыки и современной классики. Его творчество сочетает мелодичную выразительность, эмоциональную искренность и сложность лирики.

Подростком он пережил бездомность в Париже. Мужчина сам научился игре на фортепиано, гитаре и клавишах, наслаждаясь классической музыкой, в частности композиторами Эриком Сати и Клодом Дебюсси. В 2019 году Бенджамин был посвящен в рыцари Ордена искусств и литературы Франции.

Концерты во время войны

Во время полномасштабной войны Украину посещали не так много иностранных музыкальных групп, однако большое количество знаменитостей выражали украинцам поддержку.

Напомним, в мае 2022 года Bono и The Edge посетили Киев по личному приглашению президента Владимира Зеленского и исполнили акустический сет в киевском метро.

А финская группа The Rasmus выступила на фестивале Atlas Weekend 2025 в Киеве. Также ранее они записали песню с победителями Евровидения Kalush Orchestra.

