Президент США Дональд Трамп заявил о прошедшем "замечательном" разговоре с "президентом" Беларуси Александром Лукашенко. По словам американского лидера, целью звонка было поблагодарить самопровозглашенного лидера РБ за освобождение 16 заключенных.

"Мы также обсуждаем вопрос об освобождении еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили много тем, в том числе визит Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Лукашенко в будущем", - написал Трамп в Truth Social.

Новость дополняется...