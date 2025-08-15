Он заблокировал его в сети.

Украинский актер театра и кино Сергей Кисель, известный по фильмам "БожеВільні", "Я - Надія" и "Агенти справедливості", высказался о Романе Якимчуке, который перебрался в Россию.

В интервью OBOZ.UA Кисель рассказал, что актер поступил в один из российских университетов. Кроме того, он продолжает зарабатывать на украинцах, создавая видеовизитки для московских клиентов на примере украинских артистов. Он отметил, что заблокировал его страницу, когда увидел это:

"Начал зарабатывать в Москве тем же, чем занимался в Украине, - снимать актерские визитки. И на своей странице в качестве примеров выкладывал видео с украинскими актерами. Это вызвало волну возмущения в его адрес, ведь то, что он делал, - абсолютно неправильно".

Скандал вокруг фильма БожеВильные

Роман Якимчук - украинский актер театра и кино, который снялся в фильме "БожеВільні", вышедшем в прокат в октябре 2024 года. После завершения съемок Якимчук уехал в Россию в 2021 году.

Согласно данным из открытых источников, он продолжает работать в России, снимаясь в проектах вместе с российскими актерами, которые активно поддерживают кремлевский режим. Это вызвало возмущение среди украинских зрителей и коллег.

В Film.ua заявили, что переснять сцены с участием Якимчука было технически невозможно, поскольку большинство локаций, где снимался актер, больше не существует.

