Аналитики считают, что еще слишком рано оценивать успех или провал контрнаступления.

Импульс украинского контрнаступления практически исчез, причины неизвестны, отметил военный аналитик из Польши Конрад Музыка. Однако эксперты советуют не торопиться с какими-либо выводами.

Поначала контрнаступление "шло вполне нормально", но Музыка обеспокоен тем, что спустя почти неделю "прогресс, похоже, остановился", цитирует Музыку Sky News.

"Импульс, который они создали за первые пару дней, по сути, сейчас ушел, и мы не знаем, почему это так", - сказал он.

Но другие аналитики считают, что еще слишком рано оценивать успех или провал контрнаступления, поскольку пока развернуты только три из их 12 штурмовых бригад.

"У Украины есть выбор. Она не может добиться стратегической внезапности, но сделает все возможное, чтобы добиться оперативной и тактической внезапности", - сказал старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в Международном институте стратегических исследований Бен Барри.

По его мнению, контрнаступательные действия будут включать сокрытие, маскировку, обман, дезинформацию, которые Украина довольно успешно использовала прошлой осенью.

Контрнаступление ВСУ - главное

Украина ведет наступление на двух направлениях - Бахмутском и Бердянском. Россияне все еще пытаются отбить освобожденную ранее Макаровку. Бои, согласно данным Генштаба, продолжаются в районах сел Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области. Ни одной позиции ВСУ не потеряли.

К слову, на Таврическом направлении за сутки уничтожены более четырех рот российских захватчиков. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами врага.

В то же время аналитики и эксперты отмечают, что пока речь не идет о широких контрнаступательных действиях - украинские силы скорее разведывают оборону врага на "слабые места". По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, еще рано говорить, станет ли эта операция ВСУ поворотной в войне.

Проблемой для ВСУ по-прежнему остаются оборонные сооружения россиян и недостаточное количество боеприпасов по сравнению с противником. К тому же, оккупанты умышленно подорвали Каховскую ГЭС, чтобы избежать форсирование Днепра украинскими силами. А это, по мнению президента Чехии, повлияет на весь фронт.

Кроме прочего, украинские бойцы не скрывают, что разведка боем иногда дается очень дорого. Например, 47-я бригада ВСУ во время таких атак у Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard, а в 37-й - из почти 50 человек после штурмов остались 20 бойцов (другие либо ранены, либо убиты, либо захвачены в плен).

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