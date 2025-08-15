Хозяева, которые спят со своими котами, должны осознавать последствия такой привычки.

Люди, у которых есть животные, знают, что диван и кровать для питомцев - любимое место. Даже если в ней спит хозяин, никаких личных границ у него нет - кошка абсолютно всегда захочет примоститься рядом. Узнайте, почему нельзя спать с котом и когда нужно категорически отказать хвостатому другу.

Ранее мы объясняли, почему кошки едят траву и в каком случае это может привести к фатальным последствиям.

Полезно ли спать с котом - мнение врачей

Издание Healthline пишет, что если вы позволяете кошке спать с вами ночью, это может помочь снизить уровень стресса и быстрее заснуть. Более того, мурчание кота иногда успокаивает и даже убаюкивает, отчего сон может быть крепче.

Видео дня

Однако несмотря на преимущества четырехлапого друга, есть несколько причин, почему спать в обнимку с котом или вообще пускать животное в постель - плохая идея. По мнению экспертов, кошка может просыпаться среди ночи, ходить в туалет или искать другое место для ночлега, тем самым рискуя вас разбудить. Если животное останется спать с вами, то может принять позу, из-за которой вы будете стеснены в движениях и не сможете выспаться.

Более того - еще одной весомой причиной, почему нельзя спать с кошкой в одной постели, врачи называют и слабый иммунитет. Если у вас или у вашего ребенка есть определенные заболевания, из-за которых организм плохо справляется с инфекциями, то в этом случае категорически нельзя разрешать животному спать в одной кровати с хозяином. Дело в том, что даже домашняя чистая кошка все равно может быть переносчиком каких-то инфекций, а слабый иммунитет человека их "пропустит".

Можно ли спать с котом в одной постели - мнение людей

Обычные люди, владельцы котов и кошек, в социальной сети Reddit высказали свое мнение относительно такой привычки. Пользователь под ником hydrageheart спросил, может ли он взять с собой в кровать нового питомца - кота, которого он недавно завел. Юзер пишет, что вечером он принес домой свою новую кошку и поселил ее в спальне своей квартиры, так как это единственная комната, кроме гостиной, где есть окно, через которое проникает естественный солнечный свет. Сам он лег спать на диване, но хотел бы вернуться в свою кровать, потому что у него (у пользователя - ред.) апноэ, и он использует специальный аппарат ночью. Он спросил, как ему лучше поступить - перенести аппарат и спать на диване или остаться в комнате с кошкой. Также юзер добавил, что кошка пока что немного пуглива, поэтому ему не хотелось бы причинять ей дополнительный стресс.

Пользователь под ником Few-Explanation-4699 ответил, что он не считает сон с кошкой плохой идеей. Он думает, что кошки любят рутину, и если приучить животное к распорядку дня, то это облегчит жизнь всем. Кроме того, сон вместе с животным поможет питомцу привыкнуть к запаху хозяина и звукам, которые он издает. Кроме того, людям необходимо высыпаться, поэтому ютиться на диване нельзя - лучше спать в своей кровати.

С автором ответа согласились и другие участники обсуждения - так, например, FosterKittenPurrs написал, что если кошка ест и пользуется лотком для туалета, то не нужно предоставлять ей столько свободного места. Спать нужно в постели, а животное найдет, чем себя занять и где отойти ко сну. Более того, юзер считает, что если кошка будет видеть, что вы не представляете угрозы ночью, и сможет видеть, чем вы заняты (а вы спите), то взаимоотношения с животным наладятся быстрее без жертв в виде сна.

Вас также могут заинтересовать новости: