Атаки по НПЗ в России являются важным инструментом удушения военной машины Путина.

Украина не прекратит атаки беспилотников на военные объекты в России, пока Москва не согласится на мир. Об этом пишет Sky News со ссылкой на бригадного генерала Юрия Щиголя, который отвечает за беспилотные операции Главного управления разведки Минобороны Украины.

Щиголь руководил несколькими разрушительными для России операциями, нанеся российской военной экономике ущерб на миллиарды долларов. И постепенно потенциал украинских дальнобойных дронов растет, отмечает Sky News.

"Операции продолжатся, если Россия откажется от справедливого мира и останется на территории Украины. Сначала у нас было несколько дронов в месяц, способных поражать цели на расстоянии от 100 до 250 километров. Сегодня у нас есть дроны, способные летать на расстояние от 3000 до 4000 километров, и это не предел, это ограничено лишь запасом топлива, который можно увеличить", - отметил Щиголь.

Одним из основных направлений украинских усилий в этих операциях являются атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам. Они обеспечивают российскую армию горючим, а российский бюджет - деньгами на оружие и пушечное мясо.

"Если нефтеперерабатывающий завод будет полностью уничтожен, это будет одна из крупнейших операций, проведенных ранее", - сказал бригадный генерал Щиголь.

По его словам, Украина постоянно наращивает свой потенциал для дроновых атак.

"Это не приносит мне удовольствия, война никогда не может быть источником удовольствия. У каждого из нас есть задачи, которые мы могли бы выполнить в мирное время. Но это война; это (дальнобойные удары по РФ) не приносит удовольствия. Однако это приносит пользу государству и вредит нашему врагу", - добавил генерал.

Украинские беспилотные удары по РФ: последние новости

Как писал УНИАН, в последние недели Украина заметно активизировала дроновые атаки по территории России. Так, в ночь на 15 августа украинские дронщики поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, один из крупнейших в России.

Также мы рассказывали, что этой ночью украинские дроны поразили грузовое судно в одном из портов Астраханской области. Судно привезло из Ирана комплектующие для производства "Шахедов".

