РФ построила одну из самых масштабных систем оборонительных сооружений в мире. И это может стать существенной проблемой для ВСУ.

Россия создала три участка мощной обороны в районе Васильевки, Токмака и Мелитополя Запорожской области, что свидетельствует о страхе оккупантов насчет возможностей ВСУ деоккупировать Крым, отметил в эфире телемарафона военный аналитик Владислав Селезнев.

"Они (россияне - УНИАН) чрезвычайно волнуются, что украинская армия попытается выйти в рамках контрнаступления к Крымскому перешейку. Такой сакральный для Путина Крым может оказаться в зоне чрезвычайного риска. Потому что и украинские HIMARS, и Storm Shadow начнут свою очень важную деятельность по уничтожению Крымского моста, военных объектов в Крыму", - сказал Селезнев.

Селезнев подчеркнул, что все вражеские военные объекты являются легитимными законными целями. "И они будут уничтожены", - подчеркнул аналитик.

Контрнаступление ВСУ - главное

В первые дни июня украинская армия начала активное продвижение по линии фронта, прощупывая российскую линию обороны на "слабые места".

В течение предыдущих суток украинские силы продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и 14 июня добились успехов, констатирует Институт изучения войны.

За последние три дня Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километров. На Бердянском направлении бои продолжались в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка.

Именно фортификационные сооружения могут стать весомым препятствием для дальнейшего успеха контрнаступательной операции, считают западные эксперты. С лета 2022 года Россия построила одну из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений в мире за многие десятилетия.

В частности, это подтверждают и сами украинские защитники, которые вынуждены разведывать позиции ВС РФ боем, нередко наталкиваясь на мины и плотные огневые обстрелы со стороны оккупантов.

Кроме того, в боях у Малой Токмачки 7-8 июня врагом были уничтожены первые единицы западной техники.

Известно уже об освобождении ряда населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей. В Минобороны комментируют новые успехи ВСУ сдержанно и без лишних подробностей.

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