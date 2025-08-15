В Полтаве поезд будет прибывать и отправляться с Киевского вокзала.

Государственная "Укрзализныця" назначает поезд сообщением Киев - Полтава, который будет курсировать с 3 по 29 сентября по нечетным числам. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Расписание поезда №222/221 Киев - Полтава:

из Киева отбывает в 07:57 - прибытие в Полтаву в 12:39;

из Полтавы отбывает в 14:59 - прибытие в Киев в 20:10.

В УЗ обратили внимание, что в Полтаве поезд будет прибывать и отправляться с Киевского вокзала. Остановки: Гребенка, Лубны, Миргород. В составе поезда есть купейные и плацкартные вагоны, адаптированные под формат сидения соответствующего класса.

Видео дня

Билеты уже доступны онлайн и в кассах вокзалов.

Дополнительные поезда "Укрзализныци" - последние новости

Железнодорожная компания назначила новые поезда сообщением Чоп - Кременчуг и Ясиня - Кропивницкий. Таким образом компания обеспечивает дополнительные маршруты для нескольких регионов на сентябрь.

Железнодорожная компания Украины также отреагировала на повышенный спрос и назначила дополнительный поезд сообщением Львов - Ворохта, который будет курсировать через Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила на август дополнительный поезд сообщением Киев - Одесса, который будет курсировать 20-24 и 27-31 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: