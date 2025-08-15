Государственная "Укрзализныця" назначает поезд сообщением Киев - Полтава, который будет курсировать с 3 по 29 сентября по нечетным числам. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.
Расписание поезда №222/221 Киев - Полтава:
- из Киева отбывает в 07:57 - прибытие в Полтаву в 12:39;
- из Полтавы отбывает в 14:59 - прибытие в Киев в 20:10.
В УЗ обратили внимание, что в Полтаве поезд будет прибывать и отправляться с Киевского вокзала. Остановки: Гребенка, Лубны, Миргород. В составе поезда есть купейные и плацкартные вагоны, адаптированные под формат сидения соответствующего класса.
Билеты уже доступны онлайн и в кассах вокзалов.
Дополнительные поезда "Укрзализныци" - последние новости
Железнодорожная компания назначила новые поезда сообщением Чоп - Кременчуг и Ясиня - Кропивницкий. Таким образом компания обеспечивает дополнительные маршруты для нескольких регионов на сентябрь.
Железнодорожная компания Украины также отреагировала на повышенный спрос и назначила дополнительный поезд сообщением Львов - Ворохта, который будет курсировать через Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.
Кроме того, "Укрзализныця" назначила на август дополнительный поезд сообщением Киев - Одесса, который будет курсировать 20-24 и 27-31 августа.