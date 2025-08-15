7 корпус ДШВ показал, как сейчас выглядит город.

Город Покровск был очищен от российских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в 7-го корпусе Десантно-штурмовых войск.

"Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и одиночных россиян. В городе работают украинские военные, перемещаются местные жители", - отмечают военные в Telegram.

"Передвижение по самому городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно", - добавили штурмовики.

Ситуация вокруг Покровска - последние новости

Как сообщал УНИАН, в июле российским ДРГ удалось прорваться к Покровску. Офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов рассказывал о боях на южных окраинах Покровска, в районе Шевченко, где противник пытался накапливаться.

Аналитики рассказали, что прорыв диверсантов в город стал возможным из-за того, что в одной из бригад, защищавших город, "банально закончилась пехота".

Сообщалось, что продолжается работа по уничтожению вражеских ДРГ.

