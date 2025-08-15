Изобретение китайцев потенциально меняет ситуацию на море, но пока только в теории.

Китайские инженеры сделали заявку на значительный прорыв в авиационных технологиях, который потенциально может полностью переписать баланс сил на море. Об этом сообщает South China Morning Post.

Так, инженеры-исследователи Ван Яокунь и Цю Юйтин из Пекинского авиационного университета утверждают, что в рамках десятилетнего проекта смогли создать первый в мире реактивный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой. Утверждается, что беспилотник, которому не нужна взлетно-посадочная полоса, может стартовать с палубы обычного военного корабля - даже в шторм - и беспрепятственно переходить в скоростной крейсерский полет на большие расстояния.

Если верить китайским инженерам, их разработка превосходит американский реактивный дрон XQ-58A Valkyrie, который требует длинной взлетно-посадочной полосы или авианосца. Фактически китайцы претендуют на создание дрона, который можно запускать с любого военного корабля, даже эсминца или фрегата.

В основе инновации - сложная аэродинамическая конфигурация, решающая одну из древнейших проблем авиации: сочетание требований вертикального взлета и эффективности высокоскоростного полета.

Дрон использует двухуровневую систему: компактные роторы в нижней части обеспечивают подъем во время взлета и посадки, а миниатюрный турбореактивный двигатель - крейсерскую скорость.

Во время вертикального взлета роторы поднимают дрон с палубы корабля подобно тому, как взлетает вертолет. При переходе к горизонтальному полету эти роторы останавливаются и прячутся под специальными обтекателями, чтобы не портить аэродинамические характеристики аппарата.

Исследователи провели успешное испытание своего компактного прототипа, который при массе 45 кг развил скорость 230 км/ч.

Сообщается, что над проектами работали с 2015 года специально для нужд китайского флота, чтобы усилить корабли, не имеющие авианосных возможностей.

По мнению неназванного китайского эксперта по военным технологиям, массовое развертывание таких дронов позволит Китаю вести высокоскоростную разведку и наносить точечные авиаудары с любого корабля, даже в открытом море, без зависимости от береговых баз.

"Это превращает каждый большой надводный корабль в передовую базу. Противник не сможет предугадать, откуда поступит следующий удар", - говорит эксперт.

Вместе с тем сама гибридная конструкция беспилотника является его главным недостатком, говорят специалисты: во время горизонтального полета выключенная система роторов является ненужным балластом, а в вертикальном режиме турбореактивный двигатель добавляет лишнего веса. Это уменьшает потенциальную дальность и полезную нагрузку дрона, делая аппарат более пригодным для разведки, чем для серьёзных ударов по вражеским объектам.

