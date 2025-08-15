Возможность работать долго от батареи имеет критически важное значение для любого смартфона, а особенно для дорогих флагманских моделей.

Обозреватели Phone Arena протестировали время автономной работы самых популярных смартфонов на рынке и определили самые живучие из них. Данные актуальны на август 2025 года.

В топ-8 лидеров по общим итогам вошли Asus Phone 9 Pro, iPhone 16 Pro Maх, Asus Zenfone 11 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus, iPhone 16 Plus, OnePlus 13 и Google Pixel 9 Pro XL, но в некоторых тестах есть свои победители.

При просмотре веб-страниц и соцсетей самой выносливой оказалась батарея iPhone 16 Pro Max (22 часа и 39 минут). После из гонки выбыли OnePlus 13 (21 час и 34 минуты) и Galaxy S25 Ultra (20 часов и 49 минут).

Во время второго теста на смартфонах воспроизводили видео. Asus ROG Phone 9 Pro превзошел конкурентов благодаря мощной батарее на 5800 мАч и программной оптимизации, он проработал 12 часов и 41 минуту. Asus Zenfone 11 Ultra тоже показал себя достойно (12:30).

В играх приложение Game Booster от Samsung вывело Galaxy S25 Ultra на первое место, показав, что правильные настройки могут продлить время работы батареи в тяжелых игровых условиях. Модель продержалась 14 часов 18 минуты.

Среди доступных смартфонов, протестированных Phone Arena в 2025 году, по времени автономной работы лидирует Moto G (2025). Он стоит дешевле $200 и в режиме просмотра соцсетей проживет около 22 часов. На втором месте находится Google Pixel 9a, сразу за ним располагается Nothing Phone (3a).

Видео дня

В заключение журналисты отметили, что время работы аккумулятора зависит от того, как вы используете телефон. Некоторые телефоны отлично подходят для просмотра видео, но могут быстро разряжаться, если вы играете в игры. Другие хороши для просмотра сайтов, но могут быстро разряжаться, если вы занимаетесь мультитаскингом. Поэтому прежде чем выбрать новый телефон, подумайте, как вы будете его использовать.

Ранее в этом месяце Samsung представила бюджетник Galaxy A17 – он будет получать обновления до 2031 года. Также устройство получило современную начинку, продвинутые фотовозможности и функции на базе ИИ.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Авторы бенчмарка AnTuTu называли смартфоны, которые в 2025 году предлагают лучшее соотношение цены-производительности.

Вас также могут заинтересовать новости: